Identificirana dvojica ICE agenata koji su upucali Alexa Prettija

Prettijeva smrt i tajnovitost oko identiteta agenata odvijaju se u kontekstu sve intenzivnije nacionalne rasprave o tvrdolinijaškim imigracijskim politikama Donalda Trumpa. Provedbene akcije u gradovima diljem zemlje uključivale su nasilne sukobe u kojima su stradavali i imigranti i američki državljani, a provodili su ih agenti kojima je, što je izazvalo kontroverze, dopušteno skrivati identitet nošenjem maski.