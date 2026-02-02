Identificirana dvojica ICE agenata koji su upucali Alexa Prettija

Vladini dokumenti identificirali su dvojicu saveznih službenika koji su smrtonosno pucali na Alexa Prettija u Minneapolisu kao Jesúsa Ochou, agenta granične patrole, i Raymunda Gutierreza, službenika Carinske i granične zaštite (CBP), prema navodima ProPublice.
Prema tim zapisima, Ochoa (43) i Gutierrez (35) bili su agenti koji su ispalili oružje tijekom sukoba prošlog vikenda koji je rezultirao Prettijevom smrću, piše Guardian. Pucnjava je potaknula masovne prosvjede i obnovila zahtjeve za kaznene istrage protiv saveznih imigracijskih operacija. Neposredno nakon Prettijeva ubojstva, administracija Donalda Trumpa više je puta iznosila netočne tvrdnje o tom događaju.
U vrijeme incidenta oba su agenta sudjelovala u Operaciji Metro Surge, velikoj imigracijskoj provedbenoj akciji pokrenutoj u prosincu. U sklopu operacije raspoređeni su brojni naoružani i maskirani agenti diljem Minneapolisa u okviru gradske racije.
CBP, agencija koja zapošljava obojicu, odbila je javno imenovati uključene agente i objavila je vrlo malo dodatnih informacija o pucnjavi. Nedostatak transparentnosti izazvao je pojačanu pozornost, osobito zato što se incident dogodio samo nekoliko dana nakon što je drugi imigracijski agent u Minneapolisu ustrijelio i ubio drugu prosvjednicu, Renee Good, 37-godišnju majku troje djece.
Prettijeva smrt i tajnovitost oko identiteta agenata odvijaju se u kontekstu sve intenzivnije nacionalne rasprave o tvrdolinijaškim imigracijskim politikama Donalda Trumpa. Provedbene akcije u gradovima diljem zemlje uključivale su nasilne sukobe u kojima su stradavali i imigranti i američki državljani, a provodili su ih agenti kojima je, što je izazvalo kontroverze, dopušteno skrivati identitet nošenjem maski.
Zastupnici iz obje stranke pozvali su na potpunu i transparentnu istragu ubojstva Prettija, koji je imao 37 godina i radio kao medicinski tehničar na intenzivnoj njezi u bolnici Ministarstva za pitanja veterana.
Ranije ovog tjedna CBP je poslao obavijest odabranim članovima Kongresa potvrdivši da su dva agenta tijekom sukoba koji je doveo do Prettijeve smrti ispalila pištolje Glock, no u obavijesti nisu navedena njihova imena. Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadzire CBP, priopćilo je putem glasnogovornika da su agenti nakon pucnjave stavljeni na dopust.
Nakon višednevnih prosvjeda i pritiska zakonodavaca, Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo da je njegov odjel za građanska prava otvorio istragu.
Navodno dokumenti pokazuju da se Ochoa pridružio CBP-u 2018. godine kao agent granične patrole, dok je Gutierrez započeo rad u agenciji 2014. Gutierrez radi u CBP-ovu Uredu za terenske operacije i član je specijalnog interventnog tima koji obavlja visokorizične zadaće slične onima policijskih SWAT jedinica. Obojica su iz južnog Teksasa.
