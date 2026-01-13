Oglas

može li mirovina biti manja?

Evo što trebaju znati umirovljenici koji se sele iz Njemačke

N1 Info
13. sij. 2026. 09:42
penzija, mirovina, umirovljenik, umirovljenica, ključ, mirovina
Pixabay/Ilustracija

Sve veći broj njemačkih umirovljenika odlučuje provesti umirovljeničke dane u inozemstvu – uz more, u toplijoj klimi ili u zemljama s nižim troškovima života. Ipak, preseljenje izvan Njemačke može imati važne posljedice za pravo na mirovinu, porezne obveze, zdravstveno osiguranje i druga socijalna prava.

Stručnjaci objašnjavaju kako boravak u inozemstvu utječe na isplatu njemačke mirovine, kada može doći do njezina smanjenja, gdje se plaća porez te koje je obveze potrebno ispuniti prije preseljenja.

Mirovina u inozemstvu – osnovna pravila: Najvažnije je razlikovati privremeni i trajni boravak u inozemstvu, piše Fenix magazin.

Boravak do šest mjeseci godišnje

Ako u inozemstvu boravite kraće od šest mjeseci godišnje, za vas se ništa ne mijenja. Njemačko mirovinsko osiguranje i dalje vam isplaćuje mirovinu u punom iznosu.

Trajni boravak u državama EU-a i određenim zemljama

U pravilu nema smanjenja mirovine ako se trajno preselite u neku od država Europske unije ili u Švicarsku, Norvešku, Island ili Lihtenštajn.

Boravak izvan EU-a bez socijalnog sporazuma

Ako se trajno nastanite u državi izvan EU-a s kojom Njemačka nema sklopljen sporazum o socijalnom osiguranju, u određenim slučajevima može doći do smanjenja mirovine.

Prije preseljenja preporučuje se savjetovanje s Njemačkim mirovinskim osiguranjem (Deutsche Rentenversicherung).

Prijava nove adrese i bankovnog računa

Kako bi isplata mirovine tekla bez prekida, potrebno je najmanje dva mjeseca prije preseljenja prijaviti:

  • novu adresu prebivališta
  • bankovni račun za isplatu mirovine (IBAN i BIC)

Mirovina se može isplaćivati na račun u Njemačkoj ili u inozemstvu. Troškove prijenosa snosi mirovinsko osiguranje, no u nekim državama mogu se pojaviti bankovne naknade ili gubici zbog tečajnih razlika.

Može li mirovina biti smanjena?

U određenim situacijama – da.

Do smanjenja može doći ako dio mirovine proizlazi iz:

  • posebnih obračunskih razdoblja izvan današnjeg područja Savezne Republike Njemačke,
  • razdoblja priznatih prema Zakonu o stranim mirovinama (Fremdrentengesetz),
  • pojedinih bilateralnih sporazuma, primjerice njemačko-poljskog sporazuma iz 1975. godine.

Ova prava u cijelosti se priznaju samo ako se mirovina prima u Njemačkoj, nekoj od država EU-a, Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu.

Posebnost: invalidska mirovina

Kod invalidske mirovine mogu postojati ograničenja. Ako vam je invalidska mirovina odobrena ne samo zbog zdravstvenih razloga, nego i zato što u Njemačkoj nije bilo odgovarajućeg radnog mjesta, trajni boravak u inozemstvu može dovesti do smanjenja ili obustave isplate.

Ako je invalidska mirovina priznata isključivo iz zdravstvenih razloga, ona se isplaćuje u punom iznosu i u inozemstvu.

Oporezivanje mirovine u inozemstvu

Mirovina nije oslobođena poreza, bez obzira na državu u kojoj živite. Pitanje je samo gdje se porez plaća.

Privremeni boravak u inozemstvu

Ako u inozemstvu boravite do šest mjeseci, ostajete neograničeno porezno obvezni u Njemačkoj.

Trajni boravak u inozemstvu

Ako se trajno preselite, postajete ograničeno porezno obvezni u Njemačkoj. To znači:

  • gubitak osobnog neoporezivog iznosa,
  • oporezivanje od prvog eura prihoda,
  • gubitak prava na porezne olakšice poput bračnog oporezivanja ili odbitaka za izvanredne troškove.

Kako izbjeći nepovoljniji porezni status?

Ako više od 90 % vaših ukupnih prihoda dolazi iz Njemačke, možete podnijeti zahtjev za neograničenu poreznu obvezu prema 1 stavku 3 Zakona o porezu na dohodak. Time ponovno stječete pravo na osobni odbitak.

Za umirovljenike koji žive u inozemstvu nadležno je Porezno tijelo u Neubrandenburgu, osim ako imate dodatne oporezive prihode u Njemačkoj (npr. od najma nekretnina).

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Njemačka ima sklopljene sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s brojnim državama, među ostalima s:

Austrijom

Španjolskom

Francuskom

Sjedinjenim Američkim Državama

Švicarskom

Ovi sporazumi određuju u kojoj se državi oporezuju zakonske, privatne i službene mirovine. Primjerice: umirovljenici u Španjolskoj ili Austriji često i dalje plaćaju porez u Njemačkoj, umirovljenici u SAD-u porez plaćaju u SAD-u, u Grčkoj se razlikuje oporezivanje mirovina i službeničkih mirovina.

Riester-mirovina u inozemstvu

Boravak u EU-u: Riester-mirovina može se primati bez ograničenja.

Boravak izvan EU-a: državne potpore (poticaji i porezne olakšice) moraju se vratiti, i to u iznosu od 15 % po mjesecu isplate.

Mirovinska prava iz više država

Ako ste tijekom radnog vijeka radili u više država: ostvarujete pravo na više zasebnih mirovina, svaka država isplaćuje svoj dio mirovine prema vlastitim propisima.

Rad u državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Islandu ili u državama sa socijalnim sporazumom s Njemačkom ne uzrokuje gubitak mirovinskih prava. Iznimka su privremena upućivanja na rad, kada su doprinosi i dalje plaćani u Njemačkoj.

Smrt umirovljenika u inozemstvu

U slučaju smrti njemačkog umirovljenika u inozemstvu, obitelj ili nasljednici moraju bez odgode obavijestiti:

Deutsche Post AG – Renten Service

13496 Berlin

Potrebno je navesti:

broj osiguranja ili oznaku isplate

datum smrti

Nakon zaprimanja obavijesti, isplata mirovine se obustavlja.

Život u inozemstvu tijekom umirovljenja može biti vrlo privlačan, ali zahtijeva dobru pripremu. Visina mirovine, porezne obveze, zdravstveno osiguranje i administrativni postupci ovise o državi boravka. Pravodobno informiranje i savjetovanje s nadležnim institucijama najbolji su način da bezbrižno uživate u umirovljeničkim danima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

