Evo što trebaju znati umirovljenici koji se sele iz Njemačke
Sve veći broj njemačkih umirovljenika odlučuje provesti umirovljeničke dane u inozemstvu – uz more, u toplijoj klimi ili u zemljama s nižim troškovima života. Ipak, preseljenje izvan Njemačke može imati važne posljedice za pravo na mirovinu, porezne obveze, zdravstveno osiguranje i druga socijalna prava.
Stručnjaci objašnjavaju kako boravak u inozemstvu utječe na isplatu njemačke mirovine, kada može doći do njezina smanjenja, gdje se plaća porez te koje je obveze potrebno ispuniti prije preseljenja.
Mirovina u inozemstvu – osnovna pravila: Najvažnije je razlikovati privremeni i trajni boravak u inozemstvu, piše Fenix magazin.
Boravak do šest mjeseci godišnje
Ako u inozemstvu boravite kraće od šest mjeseci godišnje, za vas se ništa ne mijenja. Njemačko mirovinsko osiguranje i dalje vam isplaćuje mirovinu u punom iznosu.
Trajni boravak u državama EU-a i određenim zemljama
U pravilu nema smanjenja mirovine ako se trajno preselite u neku od država Europske unije ili u Švicarsku, Norvešku, Island ili Lihtenštajn.
Boravak izvan EU-a bez socijalnog sporazuma
Ako se trajno nastanite u državi izvan EU-a s kojom Njemačka nema sklopljen sporazum o socijalnom osiguranju, u određenim slučajevima može doći do smanjenja mirovine.
Prije preseljenja preporučuje se savjetovanje s Njemačkim mirovinskim osiguranjem (Deutsche Rentenversicherung).
Prijava nove adrese i bankovnog računa
Kako bi isplata mirovine tekla bez prekida, potrebno je najmanje dva mjeseca prije preseljenja prijaviti:
- novu adresu prebivališta
- bankovni račun za isplatu mirovine (IBAN i BIC)
Mirovina se može isplaćivati na račun u Njemačkoj ili u inozemstvu. Troškove prijenosa snosi mirovinsko osiguranje, no u nekim državama mogu se pojaviti bankovne naknade ili gubici zbog tečajnih razlika.
Može li mirovina biti smanjena?
U određenim situacijama – da.
Do smanjenja može doći ako dio mirovine proizlazi iz:
- posebnih obračunskih razdoblja izvan današnjeg područja Savezne Republike Njemačke,
- razdoblja priznatih prema Zakonu o stranim mirovinama (Fremdrentengesetz),
- pojedinih bilateralnih sporazuma, primjerice njemačko-poljskog sporazuma iz 1975. godine.
Ova prava u cijelosti se priznaju samo ako se mirovina prima u Njemačkoj, nekoj od država EU-a, Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu.
Posebnost: invalidska mirovina
Kod invalidske mirovine mogu postojati ograničenja. Ako vam je invalidska mirovina odobrena ne samo zbog zdravstvenih razloga, nego i zato što u Njemačkoj nije bilo odgovarajućeg radnog mjesta, trajni boravak u inozemstvu može dovesti do smanjenja ili obustave isplate.
Ako je invalidska mirovina priznata isključivo iz zdravstvenih razloga, ona se isplaćuje u punom iznosu i u inozemstvu.
Oporezivanje mirovine u inozemstvu
Mirovina nije oslobođena poreza, bez obzira na državu u kojoj živite. Pitanje je samo gdje se porez plaća.
Privremeni boravak u inozemstvu
Ako u inozemstvu boravite do šest mjeseci, ostajete neograničeno porezno obvezni u Njemačkoj.
Trajni boravak u inozemstvu
Ako se trajno preselite, postajete ograničeno porezno obvezni u Njemačkoj. To znači:
- gubitak osobnog neoporezivog iznosa,
- oporezivanje od prvog eura prihoda,
- gubitak prava na porezne olakšice poput bračnog oporezivanja ili odbitaka za izvanredne troškove.
Kako izbjeći nepovoljniji porezni status?
Ako više od 90 % vaših ukupnih prihoda dolazi iz Njemačke, možete podnijeti zahtjev za neograničenu poreznu obvezu prema 1 stavku 3 Zakona o porezu na dohodak. Time ponovno stječete pravo na osobni odbitak.
Za umirovljenike koji žive u inozemstvu nadležno je Porezno tijelo u Neubrandenburgu, osim ako imate dodatne oporezive prihode u Njemačkoj (npr. od najma nekretnina).
Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Njemačka ima sklopljene sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s brojnim državama, među ostalima s:
Austrijom
Španjolskom
Francuskom
Sjedinjenim Američkim Državama
Švicarskom
Ovi sporazumi određuju u kojoj se državi oporezuju zakonske, privatne i službene mirovine. Primjerice: umirovljenici u Španjolskoj ili Austriji često i dalje plaćaju porez u Njemačkoj, umirovljenici u SAD-u porez plaćaju u SAD-u, u Grčkoj se razlikuje oporezivanje mirovina i službeničkih mirovina.
Riester-mirovina u inozemstvu
Boravak u EU-u: Riester-mirovina može se primati bez ograničenja.
Boravak izvan EU-a: državne potpore (poticaji i porezne olakšice) moraju se vratiti, i to u iznosu od 15 % po mjesecu isplate.
Mirovinska prava iz više država
Ako ste tijekom radnog vijeka radili u više država: ostvarujete pravo na više zasebnih mirovina, svaka država isplaćuje svoj dio mirovine prema vlastitim propisima.
Rad u državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Islandu ili u državama sa socijalnim sporazumom s Njemačkom ne uzrokuje gubitak mirovinskih prava. Iznimka su privremena upućivanja na rad, kada su doprinosi i dalje plaćani u Njemačkoj.
Smrt umirovljenika u inozemstvu
U slučaju smrti njemačkog umirovljenika u inozemstvu, obitelj ili nasljednici moraju bez odgode obavijestiti:
Deutsche Post AG – Renten Service
13496 Berlin
Potrebno je navesti:
broj osiguranja ili oznaku isplate
datum smrti
Nakon zaprimanja obavijesti, isplata mirovine se obustavlja.
Život u inozemstvu tijekom umirovljenja može biti vrlo privlačan, ali zahtijeva dobru pripremu. Visina mirovine, porezne obveze, zdravstveno osiguranje i administrativni postupci ovise o državi boravka. Pravodobno informiranje i savjetovanje s nadležnim institucijama najbolji su način da bezbrižno uživate u umirovljeničkim danima.
