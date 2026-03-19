FOTO / Aktivisti poslali znakovitu poruku liderima EU-a: Sjedište su im "pretvorili" u Trumpov toranj

"Trump želi zavladati Europom, a europski političari mu zasad u tome podilaze, pa smo im odlučili pomoći u preuređenju. Trump se ruga međunarodnom pravu, a umjesto da mu se odupru, čelnici EU-a ugrožavaju zaštitu našeg zdravlja i okoliša, vežući Europu uz američku naftu i plin kako bi udovoljili njemu i njegovim prijateljima milijarderima. Kad političari EU-a kažu da žele "pojednostaviti pravila zbog jačanja konkurentnosti", to znači da namjeravaju omogućiti kompanijama korištenje još više otrovnih kemikalija u našoj odjeći i hrani, a tehnološkim kartelima dopustiti narušavanje naše privatnosti. Potpuni prelazak na obnovljive izvore energije i ekološku poljoprivredu oslobodio bi nas ovisnosti o nafti, izvukao iz Trumpova stiska i poštedio naše džepove troškova geopolitičkih previranja. EU se mora oduprijeti Trumpovoj politici kaosa i okrutnosti i početi štititi obične ljude, a ne korporacije i superbogataše", izjavila je Greenpeaceova voditeljica kampanje Ariadna Rodrigo.