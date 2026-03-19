FOTO / Aktivisti poslali znakovitu poruku liderima EU-a: Sjedište su im "pretvorili" u Trumpov toranj
Aktivisti belgijskog Greenpeacea projicirali su zlatnu fasadu s natpisom "TRUMPOV TORANJ" na sjedište Europske komisije u Bruxellesu, pretvorivši ga tako u svojevrsnu repliku Trumpovih nebodera, uz poruku vodstvu Europske unije, koje se danas sastaje, da prestane popuštati njegovim zahtjevima.
Prosvjed aktivista iz niza zemalja EU-a, uključujući Hrvatsku, bio je usmjeren protiv daljnje ovisnosti EU-a o nafti i plinu iz američkog uvoza, uklanjanja mehanizama zaštite okoliša, javnog zdravlja i privatnosti te izostanka bilo kakvog otpora američkom kršenju međunarodnog prava.
"Trump želi zavladati Europom, a europski političari mu zasad u tome podilaze, pa smo im odlučili pomoći u preuređenju. Trump se ruga međunarodnom pravu, a umjesto da mu se odupru, čelnici EU-a ugrožavaju zaštitu našeg zdravlja i okoliša, vežući Europu uz američku naftu i plin kako bi udovoljili njemu i njegovim prijateljima milijarderima. Kad političari EU-a kažu da žele "pojednostaviti pravila zbog jačanja konkurentnosti", to znači da namjeravaju omogućiti kompanijama korištenje još više otrovnih kemikalija u našoj odjeći i hrani, a tehnološkim kartelima dopustiti narušavanje naše privatnosti. Potpuni prelazak na obnovljive izvore energije i ekološku poljoprivredu oslobodio bi nas ovisnosti o nafti, izvukao iz Trumpova stiska i poštedio naše džepove troškova geopolitičkih previranja. EU se mora oduprijeti Trumpovoj politici kaosa i okrutnosti i početi štititi obične ljude, a ne korporacije i superbogataše", izjavila je Greenpeaceova voditeljica kampanje Ariadna Rodrigo.
Upravo će danas 27 čelnika EU-a raspravljati o odgovoru na napad SAD-a i Izraela na Iran i posljedični rast cijena energenata, o ratu u Ukrajini, o sljedećem proračunu te o vlastitim pokušajima deregulacije zaštite okoliša, javnog zdravlja i digitalne privatnosti u EU-u.
Vlada SAD-a i korporacijski lobisti pritišću Europsku uniju da ukine pojedine mehanizme zaštite okoliša i društva, poput Uredbe protiv deforestacije, Uredbe o metanu i digitalnog poreza. Informacije za medije o pritisku SAD-a na EU s ciljem deregulacije zaštite ljudi i prirode.
Čelnici EU-a dosad su uglavnom oklijevali snažno osuditi nedavne prijetnje i napade predsjednika Trumpa na Venezuelu, Kubu i Iran. Greenpeace poziva sve vlade da podrže međunarodno pravo i zaštite civile, a od EU-a traži hitan prekid vojnih sukoba i blokade humanitarne pomoći.
Trgovinski sporazum EU-a i SAD-a
U sklopu predloženog sporazuma o smanjenju carina na trgovinu robom između EU-a i SAD-a, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obećala je da će EU do kraja 2028. uvoziti američke energente, ponajprije naftu i plin, u vrijednosti od 750 milijardi dolara. Do 2025. SAD je već izvozio 27 posto plina u EU, a taj bi se udio mogao povećati na 40 posto do 2030.
Odbor za trgovinu Europskog parlamenta trebao bi izglasati odobrenje sporazuma, nakon čega bi on bio proslijeđen na glasanje Parlamentu, moguće na sjednici 25. i 26. ožujka. Greenpeace upozorava da ovisnost EU-a o uvozu fosilnih goriva, osim što ubrzava klimatsku krizu, omogućava autoritarnim vladama utjecaj na EU te izlaže europska kućanstva riziku od nestabilnih cijena. Greenpeace poziva zastupnike Europskog parlamenta da odbace trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a.
