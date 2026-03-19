Veselko Gabričević ekskluzivno za N1 najavio odluku o najnižoj mirovini u ovoj godini
Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselko Gabričević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem govorio je o problemima umirovljenika i otkrio da dolazi jedna bitna promjena.
Oglas
Na samom početku kazao je da se ukinula penalizacija i da je to bilo najavljeno.
"Za umirovljenike je to itekako velika stvar. Ta penalizacija nije u početku išla jednako pa se sad preračunavalo. Nisu svi ni bili jednako oštećeni. Raspon se kreće na više od 120 eura u jednom mjesecu, a kod nekih 30 ili 40 eura. Zato se došlo do prosjeka", objasnio je Gabričević.
Dodao je i da nitko u Europskoj uniji nije ukinuo penalizaciju, osim Hrvatske.
"Kod nas je bila specifična situacija, mnogi su bili prisiljeni otići u mirovinu tijekom rata, kasnije su se firme gasile, bila je tu i privatizacija, da ne kažem na koji način se to provodilo. Morali smo na neki način vratiti tim ljudima sve to."
"Mirovina nije socijalno pravo"
Granica je 70 godina, što se ne sviđa mnogima, ali Gabričević ističe da se tako moralo zbog produženja životnog vijeka.
"To je uspjeh, nismo ni tih 70 očekivali."
Kad je porez na mirovine u pitanju, objasnio je da gradovi uprihode značajan novac u tom smislu. Primjerice, samo Zagreb oko 60 milijuna eura godišnje.
"Svakako, to je značajna stavka za svaki grad, ipak oko pola milijuna umirovljenika plaća taj porez."
Odbacio je teze o tome da će ukidanjem tog poreza netko profitirati.
"Mirovina nije socijalno pravo nego je ono što ste zaradili tijekom radnog vremena. Ako ste više ulagali, više ćete dobivati. I obrnuto. Imamo mnogo umirovljenika sa samo 15 godina radnog staža. Zbog toga Hrvatska stimulira duži ostanak u radnom odnosu."
A potom je najavio ekskluzivnu informaciju.
"Premijer Andrej Plenković se usuglasio, dogovorili smo da će se ove godine odrediti koja je najniža mirovina. To se pokušavalo nekoliko puta, ali sad kažem da ćemo to dogovoriti", istaknuo je Gabričević, ali nije želio iznositi nikakve brojke:
"Radimo kalkulacije. Cilj je da što više umirovljenika bude van granica siromaštva. Izaći ćemo s brojkama, to nam je u planu. Moram u tom kontekstu reći da će ove godine prosječna mirovina iznositi 723 eura, da su najniže povećane za tri posto, a invalidske deset posto u prosjeku. Sve što smo zacrtali, realizirat ćemo, sto posto"
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas