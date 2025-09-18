Oglas

pobuna protiv rezova

FOTO / Više od milijun ljudi na ulicama u Francuskoj, blokirana sveučilišta: "Macron, predsjednik bogatih"

Hina
18. ruj. 2025. 16:24
prosvjedi u francuskoj
AFP / MIGUEL MEDINA

Nakon imenovanja novog premijera, Sébastiena Lecornua, kojeg očekuju isti izazovi kao i njegova prethodnika Françoisa Bayroua: prijedlog proračuna za iduću godinu koji bi trebao smanjio deficit koji iznosi 114 posto BDP-a.

Pobune protiv rezova

Ljudi su se pobunili upravo zbog proračunskih mjera (rezova javnog sektora, reforme osiguranja za nezaposlenost, zamrzavanja socijalnih naknada) predviđenih u sklopu plana štednje 44 milijardi eura što je zagovarao Bayrou. To je srušilo njegovu vladu 8. rujna.

Glavni francuski sindikat u javnom sektoru i organizator današnjeg štrajka Confédération Générale du Travail (CGT) priopćio je da je diljem Francuske "više od milijun" prosvjednika, prenosi France24.

Dok francuski prosvjednici organiziraju dan nacionalnih prosvjeda i štrajkova, ljevičarske stranke i njihovi pristaše pozivaju na veće poreze za bogate i tvrtke.

'Macron, predsjednik bogatih': Tinejdžeri na prvoj crti prosvjeda u Parizu

Mnogi srednjoškolci pridružili su se okupljenima u Parizu, ponekad prestižući sindikalne skupine kako bi marširali na čelu demonstracija.

Među njima bila su dva tinejdžera, 14 i 15 godina, iz Val-de-Marnea, u južnom pariškom predgrađu, noseći transparente na kojima je pisalo "Je*i se RN (krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje)" i "Macron, predsjednik bogatih".

"Moji djed i baka i moji roditelji borili su se za socijalnu sigurnost i plaćene godišnje odmore, ja nastavljam borbu za svoju djecu i unučicu", rekao je umirovljenik Bruno Cavelier (64) u Lyonu.

"Bio sam među prvim 'žutim prslucima', ništa se nije promijenilo, čak je i gore. Svaki dan najbogatiji su sve bogatiji, siromašni sve siromašniji", rekao je. 

Širom zemlje očekuje se više od 250 prosvjednih povorki.

Podsjetimo, Nacionalna policija ranije je priopćila kako u Francuskoj prosvjeduje 264.000 osoba, ne računajući Pariz.

„Radnici su trenutno toliko prezreni od strane ove vlade i (predsjednika Emmanuela) Macrona da se ovo, zapravo, ne može nastaviti“, rekao je vozač autobusa i sindikalni predstavnik Fred na skupu ispred pariške srednje škole koju su blokirali učenici, izvijestio je CNN.

80 tisuća policajaca, 24 oklopna vozila

Angažirano je gotovo 80.000 policajaca i žandara uz potporu dronova, 24 oklopnih vozila i deset vodenih topova.

Do kraja jutra bilo je gotovo 400 prosvjeda.

U štrajku je svaki šesti nastavnik, devet od deset ljekarni i jako je poremećen promet pariškim metroom. Željeznički i zračni promet nisu pogođeni.

"Proračun će biti odlučen na ulici", rekla je glavna tajnica sindikata CGT Sophie Binet.

Sébastien Lecornu francuska prosvjedi žuti prsluci

