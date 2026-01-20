Deseci privatnih zrakoplova sletjeli su u ponedjeljak u blizini Davosa dok su se bogati i moćni slijevali u alpski gradić na godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma.
Business Insider je, koristeći podatke ADS-B Exchangea i JetSpyja, koji prate zrakoplove registrirane pri FAA-u, zabilježio najmanje 157 privatnih zrakoplova koji su stigli u područje oko Davosa, prenosi Business Insider.
Više od polovice praćenih letova sletjelo je u Zračnu luku Zürich. Još 45 ih je stiglo u Friedrichshafen, njemački grad na obali Bodenskog jezera, tik preko švicarske granice. Ostatak je bio raspoređen po drugim manjim zračnim lukama u Švicarskoj.
Među njima su bili i zrakoplovi koji pripadaju izvršnom direktoru Salesforcea Marcu Benioffu i bivšem izvršnom direktoru Googlea Ericu Schmidtu, prema podacima JetSpyja. JetSpy je također pokazao dolazak brojnih privatnih zrakoplova velikih kompanija, uključujući Aramco, BlackRock, Blackstone, Citigroup, Google, HP, JPMorgan Chase, Lockheed Martin i kvantitativni hedge fond Two Sigma.
Najpopularniji privatni zrakoplov bio je Gulfstream G650, koji je činio 31 od letova koje je pratio Business Insider. Kupnja takvog zrakoplova obično stoji više od 65 milijuna dolara. Može primiti do 19 osoba ili biti konfiguriran s bračnim krevetom i tušem.
Najnoviji privatni zrakoplov na svijetu, G800, također se pojavio tri puta u ponedjeljak. Gulfstream je prvi primjerak isporučio tek u kolovozu. S doletom od 7.600 milja, najduže putovanje obavio je Gulfstream G700 za koji JetSpy navodi da pripada Benioffu. Letio je 14 i pol sati s Havaja. Za usporedbu, komercijalni let trajao bi više od 24 sata i uključivao dva presjedanja.
Ostala velika putovanja uključivala su zrakoplove koji su pristigli iz Kuala Lumpura, Mumbaija i Urugvaja. Privatni zrakoplovi dolazili su iz desetaka različitih zemalja, uključujući Sijera Leone i Crnu Goru.
London je bio najpopularnija polazna točka, s 19 letova iz četiri zračne luke u Londonu i okolici. Međutim, čini se da su se mnogi od tih zrakoplova ondje zadržali samo kratko na putu prema Davosu. Primjerice, jedan Googleov privatni zrakoplov proveo je 13 sati na tlu u blizini Londona nakon dolaska iz San Josea.
Deset privatnih zrakoplova poletjelo je iz područja New Yorka, sedam iz metropolitanskog područja zaljeva San Francisca, a šest iz Dubaija. Očekuje se da će tijekom tjedna stići još deseci zrakoplova. U utorak su, prema podacima JetSpyja, također stigli zrakoplovi koji pripadaju Billu Gatesu, Michaelu Dellu i američkom ministru trgovine Howardu Lutnicku.
