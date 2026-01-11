FOTO, VIDEO / Iranke pokrenule trend: Pale cigaretu plamenom gorućih portreta vrhovnog vođe

Tijekom protekle tri godine iransko je društvo gotovo svakodnevno svjedočilo novim oblicima ženskog prosvjeda: pojavljivanju bez hidžaba na sveučilištima i u javnim prostorima, skidanju turbana s glava klerika na ulicama, sudjelovanju na sportskim događanjima poput maratona bez marame, pa čak i činovima javne golotinje – najpoznatije u slučaju Ahou Daryaei na Sveučilištu Azad u Teheranu te druge žene koja je stajala naga na vrhu policijskog vozila.