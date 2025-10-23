FOTO, VIDEO / „Savršena slučajnost“: Rijetki "crveni vilenjaci" snimljeni na nebu iznad Novog Zelanda

Cantabrana je prvi primijetio da se nad horizontom razvija oluja i rekao da bi mogli imati priliku vidjeti crvene 'spriteove' (vilenjake). „Provjeravao je snimke panorame Mliječne staze i otkrio da je slučajno uhvatio crvene vilenjake“, prisjeća se Rae. „Dan i ja jednostavno nismo mogli vjerovati – bilo je vikanja, smijeha i potpune euforije u mraku.“