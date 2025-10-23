FOTO, VIDEO / „Savršena slučajnost“: Rijetki "crveni vilenjaci" snimljeni na nebu iznad Novog Zelanda

Fotografi zabilježili iznimno rijedak fenomen – poznat i kao „crveni vilenjaci“ – na pozadini Mliječne staze.
Trojica fotografa s Novog Zelanda snimila su iznimno rijedak svjetlosni fenomen poznat kao „crveni vilenjak“ (red sprite) ili crvena munja – jedan od najrjeđih prirodnih događaja na svijetu, u kojem se na nebu pojavljuju blistavi, crvenkasti bljeskovi, piše The Guardian.
Novozelandski fotograf Tom Rae te španjolski fotografi Dan Zafra i José Cantabrana 11. listopada krenuli su snimati Mliječnu stazu iznad glinenih stijena Ōmārama na Južnom otoku. Umjesto uobičajene noćne panorame, naišli su na prizor koji će, kako kažu, pamtiti cijeli život.
„Mislili smo da ćemo te večeri biti sretni ako dobijemo vedro nebo, ali noć se pretvorila u nešto nezaboravno“, rekao je Rae.
Cantabrana je prvi primijetio da se nad horizontom razvija oluja i rekao da bi mogli imati priliku vidjeti crvene 'spriteove' (vilenjake). „Provjeravao je snimke panorame Mliječne staze i otkrio da je slučajno uhvatio crvene vilenjake“, prisjeća se Rae. „Dan i ja jednostavno nismo mogli vjerovati – bilo je vikanja, smijeha i potpune euforije u mraku.“
Što su crveni vilenjaci?
Crveni vilenjaci su električni izboji u gornjim slojevima atmosfere koje stvaraju snažne oluje. Za razliku od običnih munja koje idu prema tlu, spriteovi se šire prema gore, prema svemiru, stvarajući oblike nalik stupovima, mrkvama ili meduzama.
Prvu fotografiju crvenog spritea slučajno je snimio tim sa Sveučilišta u Minnesoti 1989. godine. Pojava traje samo nekoliko milisekundi i rijetko je vidljiva golim okom – no Rae je imao sreće.
„Gledao sam baš u pravom smjeru kad se to dogodilo – čista slučajnost. Vidio sam kratki crveni bljesak, točno na pravom mjestu na nebu“, rekao je.
Za nagrađivanog fotografa noćnih pejzaža bio je to ispunjeni san:
„Izgleda kao da gledate nešto nestvarno, gotovo eterično… ta duboka crvena boja traje tek djelić sekunde, ali ostavlja snažan dojam.“
Umjetnost i znanost iza snimke
Snimiti crveni sprite zahtijeva tehničko znanje, znanstveno razumijevanje i umjetnički instinkt, objašnjava Rae.
„To je vrlo zahtjevna vrsta fotografije, ali i iznimno nagrađujuća.“
Njegov kolega Zafra dodaje da je to bila jedna od „najizvanrednijih noći“ njegova života.
„Vidjeti kako Mliječna staza blista nad horizontom, dok golemi crveni pramenovi svjetlosti plešu iznad oluje udaljene stotinama kilometara – to je prizor koji se pamti zauvijek.“
Prema Zafrinim saznanjima, ne postoje druge fotografije na kojima su crveni spriteovi i južna Mliječna staza zabilježeni u istom kadru.
„To je bio onaj trenutak kad znaš da svjedočiš nečemu što vjerojatno više nikada nećeš vidjeti.“
