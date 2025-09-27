Oglas

FOTO / "Za slijepe mađarske dužnosnike": Sibiha objavio rutu upada drona u ukrajinski prostor

N1 Info
27. ruj. 2025. 18:42
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objavio je na društvenoj mreži X kartu koja, kako tvrdi, prikazuje točnu rutu upada drona iz Mađarske u ukrajinski zračni prostor.

"Za slijepe mađarske dužnosnike. Točna ruta jučerašnjeg upada drona iz Mađarske u ukrajinski zračni prostor. Naše oružane snage prikupile su sve potrebne dokaze i još uvijek čekamo da nam Mađarska objasni što je ovaj objekt radio u našem zračnom prostoru", napisao je Sibiha.

Mađari jučer: Zelenski počinje gubiti razum

Objava dolazi dan nakon što je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na Facebooku izjavio da predsjednik Volodimir Zelenski "počinje gubiti razum" zbog, kako je naveo, protumađarske nastrojenosti, prenosi Index.

"Sada mu se priviđaju čudovišta", napisao je Szijjarto, reagirajući na Zelenskijevu tvrdnju da su izviđački dronovi povrijedili ukrajinski zračni prostor i da vjerojatno pripadaju Mađarskoj.

Ukrajinski predsjednik je, prema preliminarnom vojnom izvješću, rekao da su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

Kijev i Budimpešta već dugo imaju napete odnose. Mađarska je članica Europske unije i NATO-a, dviju organizacija koje podržavaju Ukrajinu u ratu protiv Rusije, no mađarski premijer Viktor Orban otvoreno je skeptičan prema zapadnoj vojnoj pomoći Kijevu i održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

