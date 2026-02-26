Rat s Iranom
General pokušava izbjeći sukob s Trumpom: Procurilo što je rekao iza zatvorenih vrata
Kao predsjednik združenog stožera, general Dan Caine izrađuje vojne opcije za potencijalni napad na Iran, dok je stalan niz najviših dužnosnika iz kopnene vojske, ratne mornarice i zračnih snaga tiho pozivan izravno u njegov ured.
Uobičajeno se osjetljive vojne operacije raspravljaju u visoko utvrđenoj konferencijskoj dvorani u Pentagonu poznatoj kao „Tank“. No u administraciji usmjerenoj na izbjegavanje curenja informacija, Caine - koji je također poznat po svojoj izrazitoj tajnovitosti - strahovao je da bi okupljanje najviših vojnih čelnika u središtu američkog Ministarstva obrane u vrlo kratkom roku moglo izazvati sumnju, prema nekoliko izvora upoznatih sa situacijom, javlja CNN.
Na tim sastancima i drugima u Pentagonu, Caine je otvoreno govorio o mogućim negativnim stranama pokretanja velike vojne operacije usmjerene na Iran, izražavajući zabrinutost zbog razmjera, složenosti i mogućih američkih žrtava takve misije, prema izvorima upoznatima s njegovim savjetima.
Trump optimističan
Te zabrinutosti nisu u skladu s retorikom koja dolazi iz Bijele kuće, gdje je predsjednik Donald Trump optimističan u pogledu toga koliko bi američka vojska lako mogla ostvariti pobjedu, iako točne dimenzije tog uspjeha nisu definirane.
No Caine je odlučan izbjeći ono što smatra pogreškama jednog od svojih prethodnika, generala Marka Milleyja, te zadržati svoj utjecaj kod Trumpa, prema izvorima upoznatima s njegovim razmišljanjem.
Milley se tijekom prvog mandata često izravno sukobljavao s Trumpom oko pitanja poput raspoređivanja vojske unutar zemlje radi suzbijanja prosvjeda, a ponekad je privatno ublažavao Trumpovu zapaljivu retoriku kako bi umirio zabrinute saveznike i protivnike.
Za Cainea, izbjegavanje Milleyjeva pristupa značilo je biti suzdržaniji u Trumpovoj blizini i izbjegavati previše izravno iznošenje stavova o odlukama, uključujući što učiniti u vezi s Iranom. To je hod po tankoj liniji kojim Caine pokušava ići tijekom svoje godine kao Trumpov glavni vojni savjetnik – izbjeći izravan sukob s notorno nepredvidivim predsjednikom, a istodobno pružati profesionalne vojne savjete.
Neki kažu da Caine nije bio dovoljno odlučan prema Trumpu. „On definitivno ublažava udarce“, rekao je izvor upoznat s Caineovim interakcijama s Trumpom, uspoređujući njegove razgovore u Bijeloj kući s privatnim raspravama s vojnim čelnicima.
Unatoč zabrinutostima koje je Caine interno iznosio, tijekom posljednjih mjesec dana također je organizirao okupljanje najveće količine američke vojne opreme na Bliskom istoku od invazije na Irak.
Ovaj prikaz Caineovih nastojanja da se snađe tijekom svog mandata predsjednika temelji se na intervjuima s 10 sadašnjih i bivših dužnosnika.
Glasnogovornik Združenog stožera Joe Holstead rekao je za CNN u priopćenju da Caine „nikada ne ublažava udarce“ kada raspravlja o vojnim opcijama koje bi mogle poslati naše vojnike u opasnost.
„Uloga predsjednika Združenog stožera i pristup ovog predsjednika temelje se na zakonskoj ulozi predsjednika da pruža vojne savjete predsjedniku, ministru rata i Vijeću za nacionalnu sigurnost“, rekao je. „Ovaj predsjednik ispunjava te odgovornosti pružajući tim čelnicima cijeli spektar vojnih opcija, zajedno s preciznim i promišljenim razmatranjem sekundarnih učinaka, implikacija i rizika povezanih sa svakom opcijom. To čini povjerljivo.“
Caine, bivši pilot borbenog zrakoplova F-16 koji je jedno vrijeme bio vojni časnik za vezu s CIA-om, rijetko otkriva svoja osobna mišljenja o politici, a njegovi pristaše kažu da radi upravo ono što predsjednik Združenog stožera treba raditi - dati predsjedniku najbolji vojni savjet koji će omogućiti provedbu njegova programa, politika koje najviši general zemlje nema pravo diktirati.
Trump je tjednima poticao Cainea da razvije širok raspon vojnih planova, koji sada uključuju sve, od napada na iranske balističke raketne i nuklearne objekte do uklanjanja iranskog vrhovnog vodstva kao načina prisiljavanja na promjenu režima. Te se opcije planiraju paralelno s diplomatskim razgovorima čija je sljedeća razmjena zakazana za četvrtak.
No na sastanku u Sobi za krizne situacije prošlog tjedna o planovima za Iran, koji je trajao tri puta dulje od planiranog, Caine nije mogao predvidjeti kakav bi bio ishod operacije promjene režima, rekli su izvori. Caine je nekoliko mjeseci ranije djelovao sigurnije u uspjeh takve misije u Venezueli, čiji je vođa bio zarobljen od strane američke vojske u brzoj i odlučnoj operaciji u siječnju.
To je dio Caineova delikatnog balansiranja - privatno govori ljudima da želi obnoviti povjerenje u svoju poziciju kao najvišeg generala zemlje i u vojsku općenito, čak i dok je Trump politizirao oboje.
U odgovoru na pitanja za ovu priču, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly opisala je Cainea kao „vrlo cijenjenog profesionalca čiji posao zahtijeva pružanje nepristranih informacija vrhovnom zapovjedniku, što on čini savršeno.“
„Svaka sugestija da predsjednik Združenog stožera iznosi svoje osobno ili političko mišljenje, na ovaj ili onaj način, potpuno je netočna“, rekla je Kelly. „O svim pitanjima predsjednik Trump sluša povratne informacije svih članova svog tima za nacionalnu sigurnost i on je uvijek konačni donositelj odluka.“
Caine je tijekom svog mandata naporno radio kako bi osigurao da ima Trumpovo povjerenje, u jednom trenutku čak pokušavajući osigurati ured u Bijeloj kući kako bi mogao redovitije informirati predsjednika i imati visoko osigurani prostor za rad dok je ondje, prema osobama upoznatima sa situacijom.
Tiho govoreći i skroman zrakoplovac koji je velik dio karijere proveo u tajanstvenom svijetu obavještajaca i specijalnih operativaca, Caine je član Trumpova najužeg kruga od najvećeg povjerenja, koji uključuje potpredsjednika JD-a Vancea; državnog tajnika Marca Rubija i Susie Wiles, šeficu osoblja Bijele kuće. Više je na Trumpovu povjerenju nego ministar obrane Pete Hegseth, reklo je više osoba upoznatih s njihovim odnosom, osobito kada je riječ o osjetljivim operativnim pitanjima.
"Ima izravnu liniju prema Trumpu"
Ako je Hegseth frustriran Caineom, malo toga može učiniti. „Caine ima izravnu liniju prema Trumpu“, rekao je jedan od ljudi upoznatih s dinamikom. „Mora poštovati lanac zapovijedanja, ali on je predsjednikov čovjek. Hegseth ga ne može samo gurnuti u kut.“
Dok su zabrinutosti u Pentagonu oko posljedica potencijalne velike vojne operacije u Iranu počele dospijevati u medije, Trump je u ponedjeljak na društvenim mrežama naglasio svoje povjerenje u Cainea i jasno dao do znanja da njegovi tjedni prijetnji napadima nisu bili prazni.
„General Caine, kao i svi mi, želio bi da ne dođe do rata, ali ako se donese odluka o djelovanju protiv Irana na vojnoj razini, njegovo je mišljenje da će to biti nešto što se lako dobiva“, napisao je Trump. „On zna samo jednu stvar, kako POBIJEDITI i, ako mu se to naredi, on će predvoditi.“
Na pitanje o Caineovim razmatranjima o Iranu, Holstead je rekao da Caine „ne zagovara jedan jedini smjer djelovanja niti unosi osobne preferencije u operativna razmatranja.“
Nedavno umirovljeni visoki časnik koji je ranije radio s Caineom rekao je za CNN da su se časnici pitali zašto je uopće izabran, kada „očito postoji neko očekivanje lojalnosti“ od strane Trumpa, a Caine nije tip koji bi to stavio ispred svoje lojalnosti prisezi kao časnik.
„Caine je osoba visoke emocionalne inteligencije“, rekao je nedavno umirovljeni visoki časnik, „jer se nije zamjerio nikome i općenito je prepoznat kao timski igrač.“
Jedan dužnosnik koji je radio s Caineom rekao je to jednostavno: „Kako je Caine ovako dugo izdržao? On je genij u tome da postane osoba kakva nekome treba u bilo kojem okruženju.“
"Ne navijajte, ne reagirajte"
Prošlog rujna, kada je ministar obrane Pete Hegseth iznenada pozvao stotine najviših američkih vojnih časnika u Virginiju kako bi čuli njega i Trumpa kako drže govor, Caine je znao da bi događaj mogao skrenuti u duboko političko područje — nešto protiv čega je obećao Kongresu tijekom saslušanja za potvrdu da će se boriti.
Stoga je privatno dao okupljenim generalima i admiralima savjet za koji je znao da se možda neće svidjeti Hegsethu i Trumpu, prema osobama upoznatima s njegovim riječima, uključujući dva vojna dužnosnika bliska Caineu: Ne navijajte, ne reagirajte i budite stoični kao što biste bili na predsjednikovom godišnjem obraćanju o stanju nacije, u skladu s normama nestranačke vojske.
Zatim je predstavio Hegsetha i Trumpa, rekavši da je „ključno“ čuti ih. Trump je djelovao iznervirano zbog nedostatka reakcije generala. „Nikada prije nisam ušao u tako tihu prostoriju“, rekao je. „Ako želite zapljeskati, zaplješćite.“
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell osporio je ovaj prikaz Caineovih postupaka prije Trumpova govora.
"Ne postoji napetost"
„Ne postoji nikakva napetost između ovih velikih vođa“, rekao je. „Obojica su suglasni i usredotočeni na provedbu programa predsjednika Trumpa kako bi naša vojska postala najveća borbena sila na svijetu.“
Caineov put do toga da postane najviši general zemlje i dijeli pozornicu s Trumpom bio je izrazito neuobičajen. Umirovljen je u prosincu 2024. kao general-pukovnik s tri zvjezdice, ali ga je Trump vratio u aktivnu službu unatoč tome što nikada nije zapovijedao borbenim zapovjedništvom niti bio načelnik neke grane vojske. Tako je većina prethodnih predsjednika Združenog stožera dobila svoju četvrtu zvjezdicu prije nego što su uzdignuti na ulogu najvišeg vojnog časnika SAD-a. Na kraju je Caine unaprijeđen ispred 38 aktivnih generala i admirala s četiri zvjezdice koji su ispunjavali uvjete.
Prema Trumpovoj verziji događaja, Caine je pokazao da je odan predsjedniku kada su se prvi put susreli 2018., dok je Caine služio u Iraku, pri čemu je Caine navodno rekao Trumpu da ga „voli“ i da bi „ubijao za njega“ dok je nosio kapu MAGA.
Caine je tijekom saslušanja za potvrdu prošle godine rekao da se taj incident nikada nije dogodio. Također je rekao da obrana od politizacije vojske „počinje dobrim primjerom s vrha i osiguravanjem da budemo nestranački i apolitični te da svakodnevno govorimo istinu moćnima.“
Pa ipak, iako je Trump redovito pomicao zakonske granice načina na koji se američka vojska može raspoređivati — slanjem vojnika u američke gradove unatoč protivljenju guvernera, bombardiranjem osumnjičenih trgovaca drogom na Karibima i u Pacifiku te napadima na Iran i Venezuelu bez odobrenja Kongresa — Caine mu je uredno pružao opcije za provedbu tih operacija, rekli su izvori za CNN.
„Milley je uvijek želio biti viđen kao odrasla osoba u prostoriji, štiteći svijet od našeg demokratski izabranog predsjednika“, rekao je jedan republikanski kongresni pomoćnik. „To mi se činilo krajnje neprimjerenim.“
Caine blisko surađuje s jednom od politički najpolarizirajućih osoba u Trumpovoj administraciji, zamjenikom šefa osoblja Bijele kuće za politiku Stephenom Millerom, na tome kako najbolje provoditi operacije američke vojske unutar SAD-a i diljem Latinske Amerike, rekli su izvori. Miller često izravno zove Cainea, tražeći načine za provedbu nekog plana.
Caineovo pažljivo planiranje da ponudi opcije, a ne nameće odluke, u suprotnosti je s načinom na koji Trump sada gleda na Milleyja, čiji je portret uklonjen sa zida u Pentagonu prvog dana administracije, a nekoliko dana kasnije mu je — po Trumpovoj naredbi — Hegseth ukinuo i osiguranje.
Dužnosnici u obrani uglavnom vide Cainea kao koristan protutež Hegsethu, čije neiskustvo i usmjerenost na kulturne ratove stoje u suprotnosti s Caineovom dugom vojnom karijerom i operativnim iskustvom.
Jedan primjer koji dužnosnici navode dogodio se u rujnu, kada je Caine osobno uručio memorandume Hegsethu i glavnom dužnosniku Pentagona za politiku Elbridgeu Colbyju u kojima je iznio svoja neslaganja oko nove Nacionalne obrambene strategije koju je izradio Colbyjev ured, rekao je jedan od izvora. Među Caineovim primjedbama na dokument, koji daje prioritet obrani domovine i zapadnoj hemisferi, bila je i ta da podcjenjuje prijetnju Kine i potrebu američke vojske da se pripremi za mogući budući sukob u Indo-Pacifiku, rekli su izvori.
Visoki dužnosnik obrane odbio je potvrditi da je Caine iznio primjedbe na strategiju, ali je rekao da bi „situacije kakve ste opisali jednostavno bile primjer predsjednika i Združenog stožera koji rade svoj posao.“
Caine je također u početku bio skeptičan prema učinkovitosti iznimno skupe operacije američke vojske, koju je zagovarao Hegseth, usmjerene protiv pobunjeničke skupine Huti u Jemenu koju podupire Iran prošle godine. Na kraju je preporučio Trumpu da se kampanja privede kraju, rekli su izvori, a predsjednik je ubrzo nakon toga objavio da su SAD postigle sporazum o prekidu vatre s Hutijima.
Caineova suzdržanost
Unatoč tome, Caineova suzdržanost u snažnom iznošenju vlastitog mišljenja o određenim pitanjima ostavila je mnoge vojne dužnosnike u nedoumici o tome gdje stoji, osobito s obzirom na broj visokih vojnih dužnosnika koji su bili prisiljeni otići zbog neslaganja s Trumpom i Hegsethom.
Prošle jeseni Hegseth je pozvao tadašnjeg zapovjednika Južnog zapovjedništva SAD-a, admirala Alvina Holseyja, na sastanak s njim i Caineom. Sastanak je bio napet — Hegseth je smatrao da se Holsey ne kreće dovoljno brzo ili agresivno u borbi protiv trgovaca drogom na Karibima te se žalio da ne dobiva potrebne informacije o operacijama ondje, rekli su izvori. No SOUTHCOM je bio zabrinut zbog zakonitosti operacija. Caine je tijekom sastanka uglavnom šutio, rekli su izvori.
Na kraju je Hegseth smijenio Holseyja, koji je prijevremeno otišao u mirovinu, samo godinu dana nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika. No, naglašavajući trajno balansiranje koje je prakticirao, Caine je potom predvodio Holseyjevu svečanost umirovljenja i obasuo ga pohvalama, što su neki dužnosnici doživjeli kao suptilan čin prosvjeda protiv Hegsethove odluke.
„Nikada nije bilo riječ o tebi, nego o ljudima, o drugima“, rekao je Caine o Holseyju na svečanosti. „Nikada nisi rekao ‘ja’ u svim razgovorima koje smo vodili. Uvijek si govorio ‘mi’. … Utjecaj koji si imao trajat će dugo.“
Lice velikih operacija
Za razliku od prethodnih predsjednika Združenog stožera, Caine je izbjegavao interakciju s medijima i javno je govorio samo s govornice. Krajem prošle godine neki dužnosnici koji blisko surađuju s Caineom predložili su mu da počne graditi vlastiti javni profil, rekli su ljudi upoznati sa situacijom.
Caine se tome opirao, radije ostajući što je moguće nevidljiviji. No Trump ga je nedvojbeno gurnuo do granica njegove zone ugode. Najjasniji primjer toga dogodio se prošlog lipnja, kada je Trump zahtijevao da Caine i Hegseth održe konferenciju za medije usmjerenu uglavnom na diskreditiranje rane procjene Obrambene obavještajne agencije koja je umanjila dugoročni učinak američkih napada na iranske nuklearne objekte.
Trump je napad opisao kao „potpuno uništenje“ iranskog nuklearnog programa.
Hegseth je veći dio konferencije proveo napadajući medije zbog izvještavanja o procjeni. No Caine je promijenio fokus, odlučivši dati tehničko objašnjenje bombardiranja — uključujući grafike 30.000 funti teških bombi GBU-57 Massive Ordnance Penetrators korištenih za napade na objekte — i pilota koji su iz B-2 bombardera bacili streljivo nakon 18-satnog leta iz Missourija do Irana.
Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff rekao je u subotu da je Iran sada „vjerojatno tjedan dana udaljen od posjedovanja materijala za izradu bombe industrijske razine.“
Caine je također bio stavljen u prvi plan nakon operacije američke vojske kojom je bivši venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro zarobljen iz svog kompleksa u Caracasu u ranim jutarnjim satima 3. siječnja.
Caineov sažetak operacije na konferenciji za medije sljedećeg dana zvučao je poput scenarija za akcijski film, opisujući američke helikoptere i vojnike koji su bili pod vatrom dok su se približavali Madurinu kompleksu usred noći, kao i tijekom njegova izvlačenja na nosač zrakoplova na Karibima.
„Želim zahvaliti generalu ‘Raizinu’ Caineu“, rekao je Trump na konferenciji za medije. „On je fantastičan čovjek. Radio sam s puno generala. Radio sam s nekima koje nisam volio, radio sam s nekima koje nisam poštovao, radio sam s nekima koji jednostavno nisu bili dobri, ali ovaj tip je fantastičan.“
Osim pojavljivanja na konferencijama za medije i industrijskim događajima, Caine je zadržao vrlo nizak profil. Hegseth je jasno dao do znanja da ne želi da Caine komunicira s novinarima bez njegova odobrenja, rekli su izvori. Združeni stožer sada mora dobiti dopuštenje iz ureda ministra prije razgovora s medijima, a novinari više ne putuju s predsjednikom Združenog stožera, što predstavlja odmak od tradicije.
Caine udovoljava Hegsethovim zahtjevima, ponajviše zato što je mjesecima pokušavao popraviti odnos Združenog stožera s ministrom obrane. Prije Caineove potvrde u travnju, Hegseth je gajio duboke sumnje da Združeni stožer odaje informacije kako bi njega i njegov tim prikazao u lošem svjetlu.
Ipak, neki dužnosnici vjeruju da je Caine ponekad otišao predaleko u svojim nastojanjima da udovolji Hegsethu te ukazuju na jedan događaj prošlog listopada.
Tog mjeseca Caine je požurio ponovno steći certifikat za letenje borbenim zrakoplovom F-16 — uključujući prilagođavanje svog rasporeda čestim treninzima letenja u Zrakoplovnoj bazi Andrews, prema osobi upoznatoj sa situacijom — kako bi mogao letjeti uz Hegsetha tijekom posjeta Pomorskoj zračnoj postaji Fallon u Nevadi, gdje je desetljećima ranije završio Školu za oružje Zračnih snaga. Predsjednik Združenog stožera nastavio je s događajem unatoč zatvaranju vlade i činjenici da su svi koji su morali podržati putovanje radili bez plaće, rekla je ta osoba.
Najveći izvor napetosti između Cainea i Hegsetha odnosio se na kadrovska pitanja, reklo je više izvora, a Caine je u tim bitkama rutinski gubio od ministra. Caine je pokušao uvjeriti Hegsetha da ne smijeni nekoliko visokih vojnih dužnosnika prošle godine, uključujući bivšeg direktora Združenog stožera general-pukovnika Douga Simsa i bivšeg direktora za strategiju, planove i politiku u Združenom stožeru general-pukovnika Joea McGeeja, koje je Hegseth optužio za odavanje informacija protiv njega i nedovoljnu usklađenost s njegovim programom, rekli su izvori. Obojica su bili prisiljeni prijevremeno otići u mirovinu.
Caine je pokušao apelirati na Hegsetha, govoreći mu da nagla i naizgled osvetnička razrješenja, odgođena promaknuća i prisilna umirovljenja, zbog kojih su deseci najviših generala i admirala uklonjeni, nisu bili dobri za ministrov ugled među pripadnicima vojske, rekli su izvori.
Odluka o razrješenju visokih vojnih časnika zbog njihove percipirane političke usklađenosti ili drugih neodređenih razloga bila je izazovna za Cainea i druge vojne čelnike, rekao je nedavno umirovljeni visoki časnik. No na kraju se sve svodi na ustavno načelo civilne kontrole nad vojskom, sviđale se vojsci te odluke ili ne.
„Na kraju dana, ljudi poput Cainea i čelnika grana vojske nisu bili sretni zbog toga… ali [Caine] razumije da je to legitimno i jednostavno takav je poredak stvari. Učiniti nešto drugo, pa što biste drugo mogli učiniti? To je prilično teška situacija“, rekao je nedavno umirovljeni časnik. „Ali mislim da se kod naših viših čelnika događa moralna povreda.“
