Glavni tajnik UN-a: "Previše korporacija ostvaruje rekordne profite od klimatske devastacije"

Na samitu čelnika u četvrtak i petak, oko 150 šefova država, regionalnih čelnika i međunarodnih organizacija će održati govore koji će se emitirati diljem svijeta. Vođe četiri od pet najvećih zagađivača u svijetu, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Indije i Rusije, neće biti prisutni za razliku od čelnice Europske unije.