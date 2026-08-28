zbog istrage eu-a
Google uvodi važnu promjenu u Europi
Google će od 30. kolovoza promijeniti svoja pravila o spam pošti u Europskoj uniji kako bi odgovorio na zabrinutosti europskih regulatora koje bi mogle rezultirati kaznom zbog kršenja pravila tržišnog natjecanja, objavila je u petak kompanija.
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Promjena se odnosi na Googleovu politiku kojom nastoji spriječiti objavljivanje sadržaja trećih strana na web-stranicama radi iskorištavanja signala koji tim stranicama omogućuju bolje pozicioniranje u rezultatima pretraživanja, praksu poznatu kao "parasite SEO".
Europska komisija utvrdila je da je ta politika smanjivala vidljivost web-stranica i sadržaja medija te drugih izdavača u Googleovim rezultatima pretraživanja kada su sadržavali materijale komercijalnih partnera.
Google je objavio da se od 30. kolovoza mjere kojima se smanjuje rangiranje web-stranica neće primjenjivati na korisnike u 27 država članica EU-a te Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu.
Politika izvan Europskog gospodarskog prostora neće se mijenjati, dodala je kompanija.
Zabrinutost zbog te politike potaknula je Europsku komisiju, koja nadzire tržišno natjecanje u EU-u, da pokrene istragu na temelju Akta o digitalnim tržištima (DMA), čiji je cilj ograničiti moć velikih tehnoloških kompanija.
Za kršenje DMA-a kompanijama mogu biti izrečene kazne u visini do deset posto njihova globalnog godišnjeg prihoda.
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