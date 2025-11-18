UNICEF procjenjuje da je više od 630.000 djece ostalo bez škole tijekom rata, a zasad se uspjelo vratiti tek oko 100.000. Odvojeno, UNRWA pruža obrazovanje putem angažiranih učitelja za oko 40.000 učenika, iako su mnoge škole koje je ta agencija vodila — a pohađala ih je polovica djece u Gazi — sada pretvorene u skloništa za raseljene.