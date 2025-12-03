Oglas

KAŽE FRANO MATOŠIĆ

Hrvatska među šest zemalja koje najviše pomažu Ukrajini

Hina
03. pro. 2025. 17:09
ANDREJ PLENKOVIĆ, VLADIMIR ZELENSKI afp
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP / ILUSTRACIJA

Hrvatska je među šest zemalja koje su dale najviše sveukupne pomoći Ukrajini u odnosu na svoj bruto domaći proizvod, izjavio je u srijedu državni tajnik u ministarstvu vanjskih poslova Frano Matošić.

15. paket u pripremi

 “Mi smo istaknuli činjenicu da smo do sada donirali 14 paketa bilateralne vojne pomoći Ukrajini i već pripremamo 15. paket”, rekao je Matošić, koji je predstavljao Hrvatsku na sastanku ministara vanjskih poslova država članica NATO-a.

 Gledajući ukupno svaki oblik pomoći, humanitarnu, vojnu, energetsku itd, Hrvatska je među šest zemalja koje su najviše dale u odnosu na svoj BDP, precizirao je Matošić.

 Spomenuo je i pomoć  ukrajinskim vojnim ranjenicima i invalidima i razminiranje, gdje Hrvatska koristi svoja iskustva iz Domovinskog rata.

 Glavne teme sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a bile su Ukrajina i jačanje obrambenih sposobnosti Saveza.

Do 2030. izdvajanje 3 posto BDP-a

 Matošić je rekao da će Hrvatska do 2030. godine za vojnu opremu izdvajati 3 posto svoga BDP-a.

  Matošić je rekao da su svi sudionici sastanka dali potporu naporima da se osigura dugotrajan i stabilan mir u Ukrajini, poštivajući njezine granice i suverenitet.

 Na pitanje je li i američki predstavnik podržao Ukrajinu u njezinim granicama, Matošić je rekao da su svi koji su sudjelovali u raspravi govorili o pravednom i dugotrajnom miru.

 “Ukrajina je priznata država u svojim granicama i ono što mi kao Hrvatska uvijek ističemo jest da to jednostavno ne smije doći u pitanje, to je međunarodno pravo koje se ne smije kršiti”, rekao je.

O izbivanju Rubija

 Na pitanje da komentira odsustvo američkog državnog tajnika Marca Rubia s ovoga sastanka, kojega je mijenjao njegov zamjenik Christopher Landau, Matošić je rekao da je to bilo jedno od pitanja koje se postavljalo u smislu jedinstva NATO-a.

 “No, ne može se zaboraviti činjenicu da Rubio ima i drugih obveza, znate da se rješava bliskoistočna kriza, pitanje Venezuele i druga pitanja. Postoje brojne krize u kojima Sjedinjene Države odlučuju”, rekao je.

Matošić je rekao  da Rusija kao agresor ne bi smjela biti nagrađena i da treba nastaviti sa sankcijama protiv nje.

 “Ukrajinci doista zaslužuju našu pomoć u ovom teškom trenutku, oni zapravo brane granice EU-a i NATO-a i u tom smislu potrebna im je naša pomoć koju trebamo isporučiti”, rekao je.

