Međunarodni sud pravde

ICJ pozvao Izrael da podrži pomoć UN-a u Gazi: Tel Aviv odbacio sve zaključke suda

author
Hina
|
22. lis. 2025. 18:57
Gaza, pojas Gaze
Eyad BABA / AFP

UN-ovo najviše pravosudno tijelo, Međunarodni sud pravde (ICJ), u srijedu je dao savjetodavno mišljenje koje kaže da Izrael ima obvezu osigurati da se ispune bazične potrebe civilnog stanovništva u Gazi.

Panel od 11 sudaca dodao je da Izrael mora podržati napore pomoći koje pruža UN u Pojasu Gaze i njegovi subjekti, uključujući UNRWA-u, Agenciju UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku.

Savjetodavna mišljenja ICJ-a, koji je poznat i pod nazivom Svjetski sud, imaju pravnu i političku težinu, ali nisu obvezujuća i sud nema provedbene ovlasti.

U objavi na X-u izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da kategorički odbacuje zaključke suda i dodalo da se "Izrael u potpunosti drži svojih obveza u skladu s međunarodnim pravom". 

Izrael je prošle godine zabranio rad UNRWA-i u Gazi, tvrdeći da su neki od njegovih zaposlenika bili pripadnici militantne skupine Hamas ili s njime povezanih islamističkih grupa.

Izraelsko ministarstvo je u srijedu ponovilo tvrdnje da UNRWA zapošljava operativce Hamasa i naglasilo da neće surađivati s "organizacijom koja je zaražena terorističkim aktivnostima".

Suci ICJ-a u srijedu su zaključili da Izrael nije potkrijepio svoje tvrdnje o članstvu u Hamasu značajnog broja zaposlenika UNRWA-e.

Teme
ICJ Međunarodni sud pravde gaza genocid u gazi izrael palestina

