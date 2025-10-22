Studija je pružila prvu mjesečnu analizu akutne pothranjenosti tijekom rata u Pojasu Gaze, pokazujući nagli porast nakon ograničenja pomoći krajem 2024. godine i 11-tjedne potpune opsade od ožujka do svibnja ove godine. Više od 54. 600 djece bilo je akutno pothranjeno i suočavalo se s povećanim rizikom od smrti ako se ne liječi, što dodatno naglašava opseg humanitarne katastrofe i potrebu za hitnom, nesmetanom pomoći.