Iran sklopio tajni ugovor s Moskvom o nabavi projektila

Bivši visoki američki dužnosnik ocijenio je da Moskva vjerojatno vidi sporazum kao način popravljanja odnosa s Teheranom nakon što mu nije pomogla tijekom rata s Izraelom. 'Žele da Iran ostane njihov partner. I stoga, čak i ako ne mogu reagirati usred krize, brinut će se o tome nakon krize da bi pokušali popraviti odnos', rekao je.