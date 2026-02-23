vrijedan oko 500 milijuna eura
Iran sklopio tajni ugovor s Moskvom o nabavi projektila
Iran je s Rusijom sklopio tajni ugovor o nabavi projektila s ramena vrijedan oko 500 milijuna eura, otkrivaju dokumenti koji su dospjeli u javnost. Riječ je o jednom od najvećih pokušaja Teherana da obnovi protuzračnu obranu teško oštećenu u prošlogodišnjem sukobu s Izraelom.
Sporazum, potpisan u Moskvi u prosincu, predviđa da će Rusija u tri godine isporučiti Iranu 500 lansirnih jedinica sustava Verba i 2500 projektila 9M336, pokazuju dokumenti u koje je uvid imao Financial Times te izvori upoznati s dogovorom.
Verba je među najmodernijim ruskim prijenosnim sustavima protuzračne obrane. Riječ je o projektilu s ramena, navođenom infracrvenim zračenjem, koji može gađati krstareće projektile, niskoleteće zrakoplove i dronove. Sustav koriste mali mobilni timovi, što kopnenim snagama omogućuje brzo postavljanje raspršene obrane bez oslanjanja na ranjive radarske instalacije.
Informacije o sporazumu pojavile su se u trenutku u kojem je Donald Trump rasporedio veliku američku vojnu silu na Bliskom istoku te zaprijetio Teheranu napadima ako ne prihvati ograničenja svog nuklearnog programa.
Ugovor vrijedan 495 milijuna eura
Prema ugovoru, vrijednom 495 milijuna eura, isporuke bi trebale stizati u tri tranše između 2027. i 2029. godine, iako jedan od izvora navodi da je manji broj sustava možda već isporučen.
Teheran je formalni zahtjev za Verbu poslao prošlog srpnja, samo nekoliko dana nakon završetka 12-dnevnog sukoba u kojem se SAD nakratko pridružio Izraelu u napadima na tri ključna iranska nuklearna postrojenja. Tijekom te kampanje iranska integrirana protuzračna obrana bila je znatno degradirana, što je izraelskom zrakoplovstvu omogućilo brzo uspostavljanje zračne nadmoći nad velikim dijelom zemlje, prenosi tportal pisanje Financial Timesa.
Bivši visoki američki dužnosnik ocijenio je da Moskva vjerojatno vidi sporazum kao način popravljanja odnosa s Teheranom nakon što mu nije pomogla tijekom rata s Izraelom. 'Žele da Iran ostane njihov partner. I stoga, čak i ako ne mogu reagirati usred krize, brinut će se o tome nakon krize da bi pokušali popraviti odnos', rekao je.
Novi ugovor dogovoren je između državne agencije za izvoz oružja Rosoboronexporta i moskovskog predstavništva iranskog Ministarstva obrane i logistike oružanih snaga (MODAFL). U tome je posredovao Ruhola Katebi, dužnosnik MODAFL-a u Moskvi koji je ranije sudjelovao u iranskoj prodaji balističkih projektila kratkog dometa Fath-360 za rusku invaziju na Ukrajinu.
Sjedinjene Države su 2024. godine sankcionirale Katebija zbog djelovanja u ime MODAFL-a, a američko Ministarstvo financija opisalo ga je kao 'osobu ruske vlade za kontakt' s iranskim Ministarstvom obrane.
Letovi iz Rusije prevozili vojni teret
Iranski veleposlanik u Moskvi Kazem Džalali ovaj je tjedan, čini se, potvrdio da su neki nedavni letovi iz Rusije prevozili vojni teret. 'Već nekoliko godina potpisujemo snažne vojne i obrambene sporazume s Rusijom. Mogu samo reći da ovi zrakoplovi pokazuju da se ti sporazumi provode', rekao je državnoj televiziji.
Prema podacima o letovima, ruski teretni zrakoplov Iljušin Il-76TD u posljednjih osam dana obavio je najmanje tri leta iz grada Mineralnije Vodi do iranskog Karadža, a još jedan takav avion poletio je prema Iranu krajem prosinca. Teheran je navodno u siječnju primio i do šest ruskih jurišnih helikoptera Mi-28.
Nastupile sankcije Iranu
Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka prošle godine aktivirali su sankcije koje uključuju zabranu izvoza oružja Iranu, u jeku napetosti oko njegova nuklearnog programa.
Nicole Grajewski, docentica na pariškom fakultetu Sciences Po i stručnjakinja za iransko-ruske odnose, smatra da sporazum pokazuje promjenu strategije Teherana nakon izraelskih udara. Za razliku od velikih sustava poput S-300 i S-400, Verbe ne zahtijevaju opsežnu obuku ni složenu integraciju pa se mogu brže uvesti u upotrebu.
Dodaje i da taj transfer neće dramatično promijeniti vojnu ravnotežu. 'Nijedan od ovih transfera neće radikalno promijeniti iransku sposobnost da se mjeri s najnaprednijom konvencionalnom vojskom na svijetu, ali može produžiti sljedeći rat', upozorila je Grajewski.
