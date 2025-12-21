Izdaja koja je slomila arapsko povjerenje u Zapad: Bliski istok i dalje trpi posljedice tajnog dogovora

Nakon rata Sykes–Picot nije proveden doslovno, ali je poslužio kao temelj mandatnog sustava koji su Velika Britanija i Francuska uspostavile odlukama konferencije u San Remu 1920. godine. Tako su nastale nove države i teritoriji pod zapadnom upravom, uključujući Irak, Transjordan, Palestinu, Siriju i Libanon.