Izvanredni summit arapskih i islamskih zemalja nakon "divljačkog izraelskog ponašanja"

Katar je domaćin izvanrednog sastanka arapskih i islamskih država o odgovoru na izraelski zračni napad na čelnike Hamasa u Dohi prošlog tjedna, objavio je u ponedjeljak BBC.
Nacrt rezolucije koji je vidjela novinska agencija Reuters osuđuje "neprijateljska djela Izraela, uključujući genocid, etničko čišćenje, gladovanje", za koja kaže da ugrožavaju "izglede za mir i suživot". Izrael je snažno odbacio takve optužbe.
Nije jasno koje bi se praktične odluke mogle donijeti pošto analitičari kažu da ne dolazi u obzir bilo kakav vojni odgovor.
Ranije je katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani pozvao međunarodnu zajednicu da prestane primjenjivati "dvostruke standarde" i kazni Izrael.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je "Katar vrlo dobar saveznik". "Izrael i svi ostali, moramo biti oprezni. Kada napadamo ljude, moramo biti oprezni", rekao je Trump.
Odlazeći u Izrael u subotu, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da se Trumpu "nije svidio način na koji se (napad na Katar) odvio".
Vijeće sigurnosti UN-a osudilo je prošli tjedan izraelski napad na glavni grad Katara.
Izrael je branio svoju akciju, a predsjednik Isaac Herzog rekao je da je napad bio potreban kako bi se "uklonili neki ljudi ako nisu voljni postići dogovor" o okončanju rata.
Hamas je priopćio da je cijeli pregovarački tim preživio izraelski napad 9. rujna, ali da je petero njihovih članova poginulo, uključujući sina glavnog pregovarača skupine Khalila al-Hayye. Ubijen je i katarski sigurnosni časnik.
Katar je odigrao ključnu ulogu u diplomatskim naporima za okončanje rata, služeći kao posrednik u neizravnim pregovorima između Hamasa i Izraela.
U toj zemlji se od 2012. godine nalazi politički ured Hamasa. Katar je također bliski saveznik SAD-a i velika američka zračna baza nalazi se u pustinji blizu Dohe.
