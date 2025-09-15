Oglas

Žele nastavak pregovora

Izvanredni summit arapskih i islamskih zemalja nakon "divljačkog izraelskog ponašanja"

Hina
15. ruj. 2025. 08:27
Doha
Ibraheem Abu Mustafa / REUTERS

Katar je domaćin izvanrednog sastanka arapskih i islamskih država o odgovoru na izraelski zračni napad na čelnike Hamasa u Dohi prošlog tjedna, objavio je u ponedjeljak BBC.

Nacrt rezolucije koji je vidjela novinska agencija Reuters osuđuje "neprijateljska djela Izraela, uključujući genocid, etničko čišćenje, gladovanje", za koja kaže da ugrožavaju "izglede za mir i suživot". Izrael je snažno odbacio takve optužbe.

Nije jasno koje bi se praktične odluke mogle donijeti pošto analitičari kažu da ne dolazi u obzir bilo kakav vojni odgovor.

Ranije je katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani pozvao međunarodnu zajednicu da prestane primjenjivati ​​"dvostruke standarde" i kazni Izrael.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je "Katar vrlo dobar saveznik". "Izrael i svi ostali, moramo biti oprezni. Kada napadamo ljude, moramo biti oprezni", rekao je Trump. 

Odlazeći u Izrael u subotu, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da se Trumpu "nije svidio način na koji se (napad na Katar) odvio".

Vijeće sigurnosti UN-a osudilo je prošli tjedan izraelski napad na glavni grad Katara.

Izrael je branio svoju akciju, a predsjednik Isaac Herzog rekao je da je napad bio potreban kako bi se "uklonili neki ljudi ako nisu voljni postići dogovor" o okončanju rata.

Hamas je priopćio da je cijeli pregovarački tim preživio izraelski napad 9. rujna, ali da je petero njihovih članova poginulo, uključujući sina glavnog pregovarača skupine Khalila al-Hayye. Ubijen je i katarski sigurnosni časnik.

Katar je odigrao ključnu ulogu u diplomatskim naporima za okončanje rata, služeći kao posrednik u neizravnim pregovorima između Hamasa i Izraela.

U toj zemlji se od 2012. godine nalazi politički ured Hamasa. Katar je također bliski saveznik SAD-a i velika američka zračna baza nalazi se u pustinji blizu Dohe.

Gaza Izrael Katar genocid u gazi

