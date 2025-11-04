Rat dronovima
Kako je dio Ukrajinaca rat pretvorio u video igru: Ubijanje se nagrađuje bodovima za webshop
Sustav napada dronovima u stilu računalne igre postao je "viralan" među ukrajinskim vojnim jedinicama i širi se na izviđačke, artiljerijske i logističke operacije, rekao je Guardianu prvi potpredsjednik vlade Mykhailo Fedorov.
Dron timovi koji se natječu za bodove prema „Sustavu bonusa Vojske dronova“ ubili su ili ranili 18.000 ruskih vojnika u rujnu, a u natjecanju sada sudjeluje 400 dron jedinica, saopćile su ukrajinske vlasti — s porastom s 95 jedinica u kolovozu, piše The Guardian.
Sustav, koji je lansiran prije više od godinu dana, nagrađuje vojnike koji ostvare udare bodovima koje mogu zamijeniti za kupnju više oružja u internetskoj trgovini „Amazon-za-rat“ nazvanoj Brave1, ispunjenoj s više od 100 različitih dronova, autonomnih vozila i druge ratne dron opreme. Ima i ljestvicu najboljih timova na vrhu koje nose nazive poput Achilles i Phoenix.
Popularno među jedinicama
„Postalo je stvarno popularno među jedinicama“, rekao je Fedorov o sustavu, koji je glavni primjer sve veće automatizacije ratovanja. „Sve obrambene snage znaju za ovo i postoji natjecanje za bodove, za dobivanje ovih dronova, sustava za elektroničko ratovanje i drugih stvari koje im pomažu u ratovanju. Što više infanterije ubiješ, to više dronova dobiješ da ubiješ još više infanterije. To postaje neka vrsta samopodržavajućeg ciklusa.“
Broj ruskih žrtava u rujnu dvostruko je veći nego prošlog listopada, djelomično zato što je vlada u Kijevu udvostručila nagrade za ubijanje ruskih pješaka s šest na 12 bodova, odražavajući promjenu prioriteta na bojištu.
Ukrajinska obavještajna služba sugerira da Rusija možda razvija vlastiti gamificirani sustav za natjecanje, rekao je on. Ukrajina širi pristup bodova-za-ubijanja i na artiljerijske jedinice dodjeljujući bodove za uspjeh koji se mogu upotrijebiti za kupnju novog oružja. Izviđačke jedinice također dobivaju bodove za uočavanje neprijateljskih ciljeva, a logistički timovi počeli su zarađivati bodove za korištenje autonomnih vozila umjesto ljudi pri opskrbi bojišta.
Fedorov je otkrio i da ukrajinska vojska potiče upotrebu dronova djelomično upravljanih umjetnom inteligencijom koja preporučuje izbor ciljeva i kontrolira posljednje trenutke putanje drona kako bi povećala preciznost udara.
"Uber targetiranje"
Izviđačke jedinice dobivaju bodove za ono što zovu „Uber targetiranje“, u referenci na globalnu aplikaciju za naručivanje vožnji.
„U biti spustiš oznaku na kartu kao što bi spustio sebe na Uber karti za taksi, ali umjesto taksija dron iz druge jedinice pogodi cilj“, rekao je.
No širenje sustava temeljenog na bodovima dolazi usred upozorenja da povećana ovisnost o ratovanju dronovima nije nešto čemu bi se države NATO-a trebale nužno ugledati jer su ruske obrane protiv takvih bespilotnih zračnih napada postale snažne. Stručnjaci iz think-tanka Royal United Services Institute nedavno su pozvali na obnovljeni fokus na konvencionalnu artiljeriju i zrakoplovstvo.
Osim što su udvostručili bodove za ubijanje pješaka kako bi odražavali njihovu sve veću upotrebu od strane Rusije, ubijanje neprijateljskog operatera drona sada donosi 25 bodova, a korištenje drona za zarobljavanje ruskog vojnika privlači 120 bodova — što odražava ukrajinsku potrebu za ratnim zarobljenicima za razmjenu s neprijateljem. Bodove dogovara ukrajinska vlada, ali Fedorov je rekao da su sada pri određivanju „prilično emotivno otuđeni“ kad stavljaju cijenu na ljudske živote.
„Na ratu smo četiri godine zaredom i teško je“, rekao je. „Samo pronalazimo načine da budemo učinkovitiji. Smatramo to dijelom svakodnevnog posla. Malo je ili nimalo emotivnog promišljanja ovdje. Čini se kao tehnički posao. Jer ako ne zaustaviš neprijatelja, on će ubiti tvoje vojnike i nakon što vojnici umru, doći će u grad i osvojiti, razoriti i ubiti civile.“
"Disciplirana osoba je najbolji pilot"
Ukrajinski operateri dronova ponekad su smješteni udaljeni čak 250 metara od linije, a ponekad 3 km daleko, gdje sjede u zasjedama pred računalnim ekranima upravljajući udarima, ponekad s kontrolerima poput onih za videoigre. Achilles je jedna od top 10 najuspješnijih dron regimenta, i djeluje u istočnom dijelu Kharkiv regije i Donjecke regije. Njezina zapovjednika, Yuriy Fedorenko, rekao je da najbolji piloti ne moraju nužno biti oni koji su vješti u videoigrama.
„Disciplirana osoba je najbolji pilot“, rekao je. „Naravno, ako si mlađi, možeš duže ostati budan i treba ti manje vremena za oporavak snage. Ali ako je osoba disciplinirana, to je dobar operater drona.“
On je također umanjio ideju da to znači „gamifikaciju“ rata jer su ponekad naredbe bile da se unište ciljevi s niskim brojem bodova kako bi se podržao kratkoročni bojni cilj.
„Moramo ispuniti zadatak, prije svega, jer ovo je rat“, rekao je. „To trebamo činiti, a ne juriti bodove.“
"Cijela jedinica se natječe"
Drugi zapovjednik dron jedinice, Andriy Poltoratskyi, rekao je: „Cijela jedinica se natječe. Operateri dronova se natječu međusobno. Grupe operatera dronova natječu se s drugim grupama. Čak se i najviši zapovjednici natječu međusobno.“
On je to opisao kao zdravu konkurenciju umjesto zabave, i rekao da čim Rusi pokrenu ofenzivu „natjecanje prestaje i svi … rade zajedno“ na bilo kojem cilju koji najbolje štiti ukrajinske živote, bez obzira na ponuđene bodove.
Sustav bodovanja-za-ubijanja dao je Ukrajini i velike količine podataka zbog kojih ona „bolje shvaća matematiku rata“, rekao je Fedorov.
„Zahvaljujući bodovima, mi zapravo počinjemo više razumijevati što se događa na bojištu“, rekao je. „Da bi dobili bodove [dron jedinice] moraju učitati video potvrdu. Tako razumijemo koje su mete pogođene, gdje su pogođene u odnosu na liniju kontakta, koji dronovi i druga sredstva su korištena.
„Tako vidimo što je učinkovitije, što manje učinkovito. Svatko vidi ljestvicu najboljih, pa jedinice počinju dolaziti jedne drugima kako bi se međusobno učile. Vođe počinju podučavati i utirati put onima koji još rastu i razvijaju se … inovacija ide od tla naviše.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare