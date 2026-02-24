Kovač: Običnim Rusima je puna kapa rata

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao četiri godine ruske invazije na Ukrajinu. Na početku se osvrnuo na okupljanje europskih čelnika danas u Kijevu i koliko to može pomoći Ukrajini.
"Ukrajincima je to važno, s tim da treba reći da Merz tamo neće biti kao ni Starmer ni Macron. Čelnih lidera iz najjačih zemalja nema i to je po meni problem, ali dobro je da se Ukrajincima pruži moralna podrška", rekao je Kovač.
Komentirao je i kako to da je Amerika od saveznika Ukrajine postala samo posrednik u ratu.
"Rubio je rekao da je riječ o posredničkom ratu i u tom ratu se pokazalo da Rusija nema tu snagu za koju su mislili da je ima, ali s druge strane Rusija nije ni slomljena. Stanje tamo nije tako loše, ali ono što je primjetno je umor", govori i nastavlja:
"Rusi su umorni od rata. Običnim Rusima je puna kapa rata, a polako su umorni i Europljani od gledanja svih tih slika iz Ukrajine", kaže Kovač.
Odgovorio je i na pitanje može li Putin izdržati kraj rata bez teritorijalnih ustupaka.
"Rat je nepredvidiv. Ono što znamo je i da Ukrajinci i Rusi pripremaju teren za mirovni sporazum. Najveći problem i dalje ostaju sigurnosne garancije", zaključuje Kovač.
