Policija istražuje okolnosti

VIDEO / Kaos u Los Angelesu: Kamion se zabio u prosvjednike

N1 Info
12. sij. 2026. 08:41
Los Angeles
Screenshot/X

Vozač kamiona za selidbe koji je prošao kroz masu prosvjednika protiv iranske vlade tijekom velikog prosvjeda u četvrti Westwood u Los Angelesu zadržan je, priopćila je Policijska uprava Los Angelesa (LAPD).

Dvije osobe pregledane su na mjestu događaja i odbile su daljnje liječenje, izvijestila je vatrogasna služba Los Angelesa (LAFD). Policija je navela da je jedna osoba udarena vozilom, dodavši da ozljede nisu teške.

"Zbog veličine okupljene mase došlo je do kašnjenja u pristupu pacijentima“, priopćio je LAFD u početku, no kasnije je naveo da se masa počela razilaziti.

Na snimkama se vidi muškarac kako stoji na krovu vozila dok ono prolazi kroz masu, a na bočnoj strani kamiona nalazi se natpis: "Bez šaha, bez režima. SAD: ne ponavljajte 1953. Bez mula."

Policija istražuje okolnosti koje su dovele do incidenta, no zasad nije iznijela dodatne pojedinosti, javlja CNN.

Na mjestu događaja bio je i FBI, koji će surađivati s LAPD-om kako bi se utvrdio motiv incidenta, izjavio je Bill Essayli, prvi zamjenik saveznog državnog odvjetnika za Središnji okrug Kalifornije.

Na kasnijim snimkama vidi se vozilo okruženo policijskim vozilima LAPD-a i ograđeno policijskom trakom.

Zračne snimke prikazuju nekoliko stotina prosvjednika koji mašu iranskim zastavama i marširaju ulicama.

Prosvjed se odvijao oko Savezne zgrade u Westwoodu, u blizini Perzijskog trga.

Teme
Iran Los Angeles prosvjedi

