VIDEO / Kaos u Los Angelesu: Kamion se zabio u prosvjednike

Vozač kamiona za selidbe koji je prošao kroz masu prosvjednika protiv iranske vlade tijekom velikog prosvjeda u četvrti Westwood u Los Angelesu zadržan je, priopćila je Policijska uprava Los Angelesa (LAPD).
Oglas
Dvije osobe pregledane su na mjestu događaja i odbile su daljnje liječenje, izvijestila je vatrogasna služba Los Angelesa (LAFD). Policija je navela da je jedna osoba udarena vozilom, dodavši da ozljede nisu teške.
"Zbog veličine okupljene mase došlo je do kašnjenja u pristupu pacijentima“, priopćio je LAFD u početku, no kasnije je naveo da se masa počela razilaziti.
RALLY PANIC: One person was struck, with no significant injuries, after a U-Haul truck drove through a crowd during a Los Angeles protest in support of anti-regime demonstrators in Iran, with the driver taken into custody, authorities said.— Fox News (@FoxNews) January 12, 2026
A banner displayed on the side of the… pic.twitter.com/elKdcuCy3w
Na snimkama se vidi muškarac kako stoji na krovu vozila dok ono prolazi kroz masu, a na bočnoj strani kamiona nalazi se natpis: "Bez šaha, bez režima. SAD: ne ponavljajte 1953. Bez mula."
Policija istražuje okolnosti koje su dovele do incidenta, no zasad nije iznijela dodatne pojedinosti, javlja CNN.
Na mjestu događaja bio je i FBI, koji će surađivati s LAPD-om kako bi se utvrdio motiv incidenta, izjavio je Bill Essayli, prvi zamjenik saveznog državnog odvjetnika za Središnji okrug Kalifornije.
Today in the LA protest this guy tried to run us over with a U Haul truck, we caught him and beat the shit out of him.— Hamed achi 🇮🇷🇺🇸 (@hamed_achi) January 12, 2026
He was part of a terrorist group called Mujahedin-e Khalq (MEK) he had this “no shah no mullah” slogan on his truck #IranRevolution2026 #DigitalBlackoutlran pic.twitter.com/3bmsGhI07R
Na kasnijim snimkama vidi se vozilo okruženo policijskim vozilima LAPD-a i ograđeno policijskom trakom.
Zračne snimke prikazuju nekoliko stotina prosvjednika koji mašu iranskim zastavama i marširaju ulicama.
Prosvjed se odvijao oko Savezne zgrade u Westwoodu, u blizini Perzijskog trga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas