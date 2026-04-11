Kina i Sjeverna Koreja trebale bi unaprijediti komunikaciju i koordinaciju kad je riječ o međunarodnim i regionalnim pitanjima, rekao je u petak kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi na sastanku sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, prema službenom kineskom priopćenju.

Wang je u četvrtak pristigao u Pjongjang u dvodnevni posjet radi unapređenja odnosa dviju zemalja nakon što je razmjena zakočena tijekom pandemijskih godina.

"U uvjetima turbulentne i kompleksne međunarodne situacije, Kina i Sjeverna Koreja trebale bi osnažiti komunikaciju i koordinaciju u važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima", rekao je Wang Kimu, prema priopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Sjevernokorejski čelnik naglasio je nužnost produbljivanja razmjena i kontakata dviju zemalja na raznim razinama, dodavši da su tješnje veze ključne za zaštitu zajedničkih interesa, izvijestila je u subotu sjevernokorejska državna televizija KCNA, prenosi Reuters.

Glavni kineski diplomat rekao je i da je Kina voljna pojačati razmjene i interakcije u promicanju praktične suradnje sa Sjevernom Korejom.

U četvrtak se Wang sastao sa sjevernokorejskom ministricom vanjskih poslova Choe Son-hui i obećao da će "nastaviti s konsolidacijom pozitivnog momenta u razvoju" bilateralnih veza s Pjongjangom, prenosi Reuters.

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi posjetiti Kinu idući mjesec. Trump je ranije iskazao interes za nastavak pregovora sa sjevernokorejskim čelnikom.