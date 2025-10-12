Oglas

u Indiji

Lijek s 500 puta većom dozom sastojka ubio 19 djece

N1 Info
12. lis. 2025. 10:09
Pexels / Illustracija

U Indiji je 19 djece umrlo nakon što im je dan otrovni sirup protiv kašlja. Sva djeca bila su mlađa od pet godina.

U središnjoj indijskoj saveznoj državi Madhya Pradesh u prodaju je pušten lijek koji je imao više od 500 puta veću dozu jednog sastojka od dopuštenog.

Prodaja lijeka je zabranjena, a vlasnik farmaceutske tvrtke koja ga je prodavala uhićen, prenosi HRT.

"Moje se dijete razboljelo, pa smo otišli u privatnu bolnicu. Liječnik mu je dao sirup protiv kašlja, no kad ga je popio, stanje mu se pogoršalo. Moje dijete počelo je povraćati i prestalo mokriti. Saznali smo da mu je bubreg oštećen, doktor je rekao da moram nastaviti liječiti dijete", rekao je Neelesh Suryavanshie, otac preminulog trogodišnjaka.

Teme
Indija djeca sirup protiv kašlja

