Morate li zaista platiti naknadu od 5000 eura ako planirate odseliti iz Njemačke?
Na društvenim mrežama kruže glasine o planiranoj naknadi za one koji isele iz Njemačke. Evo ima li istine u toj tvrdnji.
Svatko tko se odlučio odseliti iz Njemačke prvo mora razjasniti nekoliko organizacijskih pitanja: U koju zemlju želite otići – i je li to trajni odlazak ili samo privremeno napuštanje zemlje? Kako organizirati preseljenje i koje birokratske stvari treba riješiti?
Nadalje, oni koji napuštaju Njemačku bi se svakako trebali upoznati s povezanim troškovima. Trenutačno na raznim platformama društvenih mreža kruži glasina da vlada namjerava nametnuti visoku naknadu onima koji trajno napuste Njemačku, pišu njemački mediji, a prenosi Fenix magazin.
Evo što stoji iza ove tvrdnje i koje troškove biste zapravo mogli imati.
Jesu li glasine o naknadi za njemačke iseljenike?
Trenutačno na raznim platformama društvenih mreža kruže tvrdnje da njemačka vlada planira uvesti naknadu za selidbu iz Njemačke. Na primjer, u videu na TikToku se tvrdi da će ljudi koji žele napustiti Njemačku uskoro morati platiti naknadu državi od najmanje 5.000 eura. Naknada se navodno temelji na prihodima pojedinca i mogla bi doseći i do 10.000 eura za one s visokim primanjima. U videu se tvrdi da je kancelar Friedrich Merz (CDU) pokrenuo ovu mjeru.
Ovo je lažna informacija, kako pojašnjava Njemačka tiskovna agencija (dpa). Iako preseljenje u inozemstvo uzrokuje troškove za one koji odlaze, oni koji žele dugoročno ili trajno napustiti Njemačku ne moraju plaćati paušalnu naknadu njemačkoj državi. Nadalje, Ministarstvo financija potvrdilo je dpa-i na zahtjev da nema planova za uvođenje takve naknade.
Vrijedno je napomenuti da videozapisi koji šire ove lažne informacije ne navode ni izvore ni dokaze za svoje tvrdnje, već su vizualno dizajnirani tako da oponašaju ugledne vijesti kako bi se lažno prikazali kao vjerodostojni. Dezinformacije su se već proširile društvenim mrežama, a neki korisnici su ih preuzeli i komentirali u vlastitim objavama.
Koje troškove možete očekivati?
Iako u Njemačkoj ne postoji fiksna naknada za emigraciju, svatko tko želi preseliti svoj život u drugu zemlju trebao bi biti svjestan da taj korak može uključivati dodatne individualne troškove.
To uključuje ne samo troškove svakodnevnog života u zemlji odredišta, već i troškove podnošenja zahtjeva za vizu, troškove leta i putovanja, troškove selidbe, najam ili kupnju novog stana, osiguranje i potrebne nove kupnje. Nadalje, tijekom procesa selidbe uvijek se mogu pojaviti nepredviđeni troškovi. U svjetlu toga, Udruga Nijemaca u inozemstvu preporučuje da iseljenici uvijek imaju dovoljno financijskih rezervi, pišu njemački mediji.
Nasuprot tome, novac ulazi u državu samo u iznimnim slučajevima kao rezultat emigracije – posebno u obliku poreza: Svatko tko ima značajan udio u korporaciji i preseli svoje prebivalište iz Njemačke u drugu zemlju može biti podložan takozvanom porezu na izlazak, objašnjava Njemačka tiskovna agencija (dpa). Međutim, prema članku 6. njemačkog Zakona o porezu na inozemstvo, ova se uredba primjenjuje samo na određene imovinske situacije.
Kazna do 1.000 eura
Prema administrativnom portalu njemačke vlade, svatko tko planira trajno seliti u inozemstvo mora također odjaviti svoje prebivalište u Njemačkoj.
Općenito se za to ne naplaćuju nikakve naknade. Međutim, ako se propusti rok od dva tjedna za odjavu, može se izreći kazna do 1.000 eura prema članku 54. Zakona o saveznoj registraciji.
