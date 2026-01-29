Oglas

Ai Weiwei

Najpoznatiji kritičar Pekinga: Zapad više nema pravo optuživati Kinu oko ljudskih prava

author
Hina
|
29. sij. 2026. 19:50
Kina
Maxim Shemetov / REUTERS

Ai Weiwei, kineski disident koji je zbog svoje aktivističke umjetnosti postao najpoznatiji kritičar Pekinga, rekao je u četvrtak da bi Zapad trebao preispitati koliko sam poštuje ljudska prava prije nego što osudi Kinu, dok britanski premijer boravi u posjetu njegovoj domovini.

Ai je u razgovoru za Reuters u Londonu rekao kako je ranije tvrdio da bi zapadni čelnici koji posjećuju Kinu trebali otvoreno osuditi kršenja ljudskih prava u toj zemlji prije sklapanja poslovnih ugovora s drugim najvećim gospodarstvom svijeta.

"No danas sam potpuno promijenio mišljenje", rekao je Ai.

"Zapad uopće nije u poziciji optuživati Kinu. Moraju prvo provjeriti vlastite rezultate u onome što su učinili na polju međunarodnih ljudskih prava i slobode govora."

Aijeve primjedbe dolaze u trenutku kada britanski premijer Keir Starmer boravi u četverodnevnom posjetu Kini, što je prvi posjet britanskog čelnika u osam godina, s ciljem poboljšanja odnosa unatoč zabrinutosti zbog špijunaže i ljudskih prava.

Ai, koji u Londonu organizira događaje u povodu izlaska svoje nove knjige pod nazivom "Cenzura", rekao je da bi se zapadni čelnici koji pokreću pitanja poput ljudskih prava, slobode govora i cenzure smatrali duboko licemjernima te bi "nasmijali ljude".

Ukazao je na to kako je Zapad postupao u slučaju Juliana Assangea, koji se vratio u Australiju u lipnju 2024. nakon što se nagodio i priznao krivnju čime je okončao četrnaestogodišnju pravnu bitku zbog objave povjerljivih američkih vojnih dosjea.

Po dolasku u Peking u srijedu, Starmer je rekao da će s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom "pokrenuti pitanja koja treba pokrenuti" kad je riječ o ljudskim pravima, uključujući slučaj Jimmyja Laija, bivšeg medijskog tajkuna iz Hong Konga i britanskog državljanina koji je u prosincu osuđen za kaznena djela protiv nacionalne sigurnosti.

Ai je rekao da se i sam suočio s cenzurom na Zapadu, uključujući odluku jedne londonske galerije da 2023. odgodi jednu od njegovih izložbi zbog objave na društvenim mrežama o ratu u Pojasu Gaze.

"Mislim da se oni (zapadni čelnici) stide uopće govoriti o tim stvarima (ljudskim pravima)", rekao je Ai.

Ipak, Ai je dodao da je, uzimajući u obzir poslovne interese, Starmerova odluka o posjetu Kini bila "racionalna i praktična". Ocijenio je to "vrlo dobrim potezom" koji će koristiti Britaniji i biti dobro prihvaćen u Kini.

Teme
Ai Weiwei keir starmer kina xi jingping

