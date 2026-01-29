Najpoznatiji kritičar Pekinga: Zapad više nema pravo optuživati Kinu oko ljudskih prava

Po dolasku u Peking u srijedu, Starmer je rekao da će s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom "pokrenuti pitanja koja treba pokrenuti" kad je riječ o ljudskim pravima, uključujući slučaj Jimmyja Laija, bivšeg medijskog tajkuna iz Hong Konga i britanskog državljanina koji je u prosincu osuđen za kaznena djela protiv nacionalne sigurnosti.