VIDEO / Pompeo za ovo dobio aplauz: Moramo se pobrinuti da povijesne knjige ne pišu o žrtvama Gaze

Bivši američki državni tajnik Mike Pompeo dobio je pljesak na jednoj proizraelskoj konferenciji u utorak nakon što je izjavio da se „moramo pobrinuti“ da povijesne knjige "ne pišu o žrtvama Gaze".
"Sljedeća generacija mladih ljudi neće pamtiti 7. listopada na isti način. To vrijedi u Izraelu, u Americi i općenito u svijetu, i moramo se pobrinuti za dvije stvari", rekao je Mike Pompeo tijekom nastupa na sigurnosnom brifingu o Izraelu u organizaciji instituta MirYam, prenosi Yahoo.
"Prvo, nije stvar u tome da ne zaboravimo – moramo osigurati da se priča ispriča ispravno kako, kada povijesne knjige budu pisale o ovome, ne bi pisale o žrtvama Gaze, zar ne", dodao je.
Nakon toga mu se aplaudiralo pa je nastavio.
"Trebam biti malo precizniji. Bilo je žrtava u Gazi, zar ne? To je istina. U svakom ratu koji je ikada vođen ima civilnih žrtava, ali žrtve su bili ljudi države Izrael. Agresor je bio iranski režim i njegov posrednik Hamas, i moramo se pobrinuti da povijesne knjige to odražavaju."
Former U.S. Secretary of State Mike Pompeo:— Clash Report (@clashreport) January 13, 2026
We need to make sure that the story is told properly so that when the history books write this, they don’t write about the victims of Gaza... pic.twitter.com/fZjd8cFZar
Bivši državni tajnik zaključio je: "To zahtijeva da svatko od nas svaki dan o tome govori u stvarnom vremenu sa svojom djecom, sa svojim unucima, na način koji je ozbiljan, promišljen, potpun i moralan."
U studenome 2023., mjesec dana nakon napada 7. listopada na Izrael, Pompeo je pozvao na „potpuno uništenje Hamasa“ u Gazi, tvrdeći: "Njih zanima samo ubijanje. Zanima ih samo razaranje. Zanima ih samo bezobzirno silovanje… Oni ne cijene ljudski život na način na koji mi to činimo."
Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u izraelskom ratu protiv Gaze, koji je UN-ova komisija proglasila genocidom, od listopada 2023. ubijeno je više od 70.000 Palestinaca, a dodatnih 170.000 je ranjeno. Također su ubijena najmanje 382 djelatnika Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) te stotine novinara.
