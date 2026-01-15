Oglas

bivši državni tajnik

VIDEO / Pompeo za ovo dobio aplauz: Moramo se pobrinuti da povijesne knjige ne pišu o žrtvama Gaze

N1 Info
|
15. sij. 2026. 22:03
Palestinian children sit at the site of Thursday's Israeli strike on a house, in the central Gaza Strip, January 9, 2026.
REUTERS/Mahmoud Issa

Bivši američki državni tajnik Mike Pompeo dobio je pljesak na jednoj proizraelskoj konferenciji u utorak nakon što je izjavio da se „moramo pobrinuti“ da povijesne knjige "ne pišu o žrtvama Gaze".

"Sljedeća generacija mladih ljudi neće pamtiti 7. listopada na isti način. To vrijedi u Izraelu, u Americi i općenito u svijetu, i moramo se pobrinuti za dvije stvari", rekao je Mike Pompeo tijekom nastupa na sigurnosnom brifingu o Izraelu u organizaciji instituta MirYam, prenosi Yahoo.

"Prvo, nije stvar u tome da ne zaboravimo – moramo osigurati da se priča ispriča ispravno kako, kada povijesne knjige budu pisale o ovome, ne bi pisale o žrtvama Gaze, zar ne", dodao je.

Nakon toga mu se aplaudiralo pa je nastavio.

"Trebam biti malo precizniji. Bilo je žrtava u Gazi, zar ne? To je istina. U svakom ratu koji je ikada vođen ima civilnih žrtava, ali žrtve su bili ljudi države Izrael. Agresor je bio iranski režim i njegov posrednik Hamas, i moramo se pobrinuti da povijesne knjige to odražavaju."

Bivši državni tajnik zaključio je: "To zahtijeva da svatko od nas svaki dan o tome govori u stvarnom vremenu sa svojom djecom, sa svojim unucima, na način koji je ozbiljan, promišljen, potpun i moralan."

U studenome 2023., mjesec dana nakon napada 7. listopada na Izrael, Pompeo je pozvao na „potpuno uništenje Hamasa“ u Gazi, tvrdeći: "Njih zanima samo ubijanje. Zanima ih samo razaranje. Zanima ih samo bezobzirno silovanje… Oni ne cijene ljudski život na način na koji mi to činimo."

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u izraelskom ratu protiv Gaze, koji je UN-ova komisija proglasila genocidom, od listopada 2023. ubijeno je više od 70.000 Palestinaca, a dodatnih 170.000 je ranjeno. Također su ubijena najmanje 382 djelatnika Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) te stotine novinara.

Teme
Gaza Mike Pompeo Palestina Povijesni narativ Rat u Gazi cionizam genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
