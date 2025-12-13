Napad ukrajinskih dronova na ruski grad: Dvoje poginulih

Dvoje je ljudi poginulo tijekom noći u napadu ukrajinskih dronova na ruski grad Saratov, izvijestio je u subotu regionalni guverner Roman Busargin.
U objavi na Telegramu Busargin je napisao da su ubijene dvije osobe, a neutvrđen broj ljudi je ranjen u napadu na stambenu zgradu smještenu u gradu.
Saratov, koji se nalazi na rijeci Volgi i oko 625 km je udaljen od ukrajinske granice, posljednjih je godina bio meta višestrukih napada dronovima koji su ciljali njegovu lokalnu rafineriju nafte i veliku obližnju zračnu bazu.
Istodobno je rusko ministarstvo obrane izvijestilo da je u odvojenom napadu tijekom noći oborilo 41 dron, od čega ih je 28 srušeno iznad Saratovske regije.
