Oglas

Saratov

Napad ukrajinskih dronova na ruski grad: Dvoje poginulih

author
Hina
|
13. pro. 2025. 09:32
Saratov
Screenshot/X

Dvoje je ljudi poginulo tijekom noći u napadu ukrajinskih dronova na ruski grad Saratov, izvijestio je u subotu regionalni guverner Roman Busargin.

Oglas

U objavi na Telegramu Busargin je napisao da su ubijene dvije osobe, a neutvrđen broj ljudi je ranjen u napadu na stambenu zgradu smještenu u gradu.

Saratov, koji se nalazi na rijeci Volgi i oko 625 km je udaljen od ukrajinske granice, posljednjih je godina bio meta višestrukih napada dronovima koji su ciljali njegovu lokalnu rafineriju nafte i veliku obližnju zračnu bazu.

Istodobno je rusko ministarstvo obrane izvijestilo da je u odvojenom napadu tijekom noći oborilo 41 dron, od čega ih je 28 srušeno iznad Saratovske regije.

Teme
Rat u Ukrajini Roman Busargin Rusija Saratov

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ