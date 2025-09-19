Njemački ministar pozvao na razbijanje Googlea

Njemački ministar kulture Wolfram Weimer pozvao je na razbijanje Googlea, dok se američki tehnološki div suočava s regulatornim okršajem u Bruxellesu.
„Najbolje bi bilo kada bi se Google razbio,” rekao je u Wolfram Weimer intervjuu za Politico. „Moramo se pozabaviti svim područjima aktivnosti Googlea.”
Weimerova izjava dolazi nakon što je Europska komisija izrekla kaznu od 2,95 milijardi eura protiv ovog pretraživačkog giganta zbog kršenja pravila tržišnog natjecanja EU-a. Komisija je već naznačila da bi prodaja dijelova Googleova oglašivačkog poslovanja bila najučinkovitiji način rješavanja antimonopolskih zabrinutosti, a Google ima rok do početka studenog da ispravi navodnu zlouporabu ili se suoči s mjerama.
Za Weimera, međutim, stvar nije samo u rušenju dominantne kompanije koja profitira na svojoj snazi. „Oni mijenjaju medijski krajolik, a time i demokratske temelje zemlje,” rekao je. „Od lokalnih radija do TV postaja i svih tiskanih medija — Google sve usisava, i to prijeti našoj slobodi izražavanja.”
Istraga Europske komisije potaknuta je i pritužbama izdavača, koji tvrde da Google kontrolira digitalno oglašavanje na način koji šteti njihovu poslovanju, a u konačnici i održivosti novinarstva. Google se, s druge strane, brani tvrdnjom da je samo jedan od mnogih igrača na zasićenom tržištu, gdje i izdavači i oglašivači imaju niz opcija za kupnju i prodaju oglasnog prostora.
Weimer je prije ulaska u politiku radio kao novinar, između ostalog u Weltu, publikaciji u sklopu Axel Springer grupe.
Ministar također želi pooštriti pristup Googleu u pogledu porezne politike, kritizirajući način na koji tvrtka „ovdje gotovo ništa ne plaća i ništa ne vraća društvu”. „Zarađuju milijarde i milijarde s ogromnim profitnim maržama, a zatim se izvlače preko Dublina,” upozorio je.
Njegove izjave dolaze nakon ponovljenih oštrih kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun europske regulative za tehnološke kompanije, posebice u kontekstu trgovinskih sukoba oko carina. Trump je nedavno zaprijetio uvođenjem „značajnih dodatnih carina” na proizvode iz zemalja koje poduzmu mjere protiv američkih tehnoloških divova.
Za sada je Bruxelles povukao prijedlog za europski digitalni porez. No Njemačka može djelovati samostalno: još u svibnju Weimer je najavio uvođenje digitalne pristojbe na nacionalnoj razini, po uzoru na Austriju.
Iz Googlea poručuju: „Poslovni čelnici diljem Europe upozoravaju da će dodatna regulacija tehnološkog sektora usporiti, a ne pomoći rastu Europe. Googleove usluge stvaraju milijarde vrijednosti za njemačko gospodarstvo i regulacija bi trebala podupirati razvoj i korištenje inovativnih tehnologija, a ne nametati neopravdane kazne ili namete koji ciljaju samo određene kompanije.”
