prkoseći desetljetnoj zabrani

Nobelovka Machado zadobila ozljedu pri bijegu iz Venezuele u Norvešku

author
Hina
|
15. pro. 2025. 17:48
Maria Corina Machado
ODD ANDERSEN / AFP

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado ozlijedila je kralježak dok je prošli tjedan bježala iz Venezuele malim brodom kako bi primila nagradu u Oslu, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik čelnice venezuelske oporbe, potvrđujući objavu norveškog medija.

Machado je otputovala u Norvešku prkoseći desetljetnoj zabrani putovanja koju su joj nametnule vlasti u njezinoj domovini i nakon što se više od godinu dana skrivala, ali nije uspjela stići na službenu dodjelu Nobelove nagrade u srijedu.

Liječnici koji su je pregledali u Oslu dijagnosticirali su joj prijelom kralješka, izvijestio je norveški dnevni list Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore.

Ozljedu je zadobila usred lošeg vremena tijekom putovanja brodom, piše Aftenposten.

Glasnogovornik laureatkinje rekao je Reutersu da je izvješće Aftenpostena točno, ali je odbio otkriti detalje.

Machado je početkom prošlog tjedna napustila Venezuelu i otputovala brodom na karipski otok Curaçao, odakle je privatnim zrakoplovom preko Sjedinjenih Država otišla u Norvešku, rekla je Reutersu upućena osoba.

Machado je rekla da se planira vratiti u Venezuelu i da joj je cilj postići mirnu tranziciju vlasti od predsjednika Nicolasa Madura.

