Cure detalji
VIDEO / Nova snimka Alexa Prettija: Sukobio se s ICE-om 11 dana prije ubojstva
Pojavio se novi video koji prikazuje fizički sukob između Alexa Prettija i saveznih agenata više od tjedan dana prije nego što su ga smrtno ustrijelili agenti Carinske i granične zaštite (CBP).
Predstavnik Prettijeve obitelji potvrdio je za CNN da je muškarac na snimci objavljenoj u srijedu doista Pretti.
Na snimci koju je objavio digitalni portal The News Movement vidi se kako Pretti viče na agente i nogom udara stražnje svjetlo njihova vozila dok se oni udaljavaju. Agenti se zatim zaustavljaju, izlaze iz vozila i obaraju Prettija na tlo. Incident u Minneapolisu traje svega nekoliko sekundi, nakon čega se Pretti ponovno podiže. Na snimci se čini da ima pištolj zataknut za pojas, no nije jasno jesu li agenti to primijetili. Agenti mu ne oduzimaju oružje, nego se udaljavaju. Nije poznato što se dogodilo neposredno prije ili nakon snimljenog događaja.
Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) priopćilo je za CNN da pregledava snimku.
The News Movement je objavio video nakon što je pregledao snimke prosvjednika i saveznih agenata nastale u gradu 11 dana prije nego što je Pretti ubijen. Snimka je nastala manje od tri kilometra od mjesta na kojem je došlo do smrtonosnog susreta Prettija sa saveznim agentima.
Na videu Pretti nosi smeđi šešir, smeđu jaknu, svijetlu hudicu i bež hlače – odjeću sličnu onoj koju je imao na sebi na dan kada je smrtno stradao.
Drugi video prikazuje sukob iz drugog kuta: vidi se kako savezni agenti izlaze iz vozila i suočavaju se s 37-godišnjim Prettijem, a potom ga obaraju na tlo pred vrištećim svjedocima. U pozadini se čuju automobilske sirene, a Pretti se na kraju uspijeva osloboditi. Agenti potom aktiviraju neku vrstu dimnog sredstva prije nego što se odvezu. Zatim se čuje prolaznik koji pita Prettija kako je, na što on odgovara: „Dobro.“
„Tjedan dana prije nego što je Alex ubijen na ulici – iako nije predstavljao prijetnju nikome – brutalno ga je napala skupina agenata ICE-a“, izjavio je za CNN Steve Schleicher, odvjetnik obitelji Pretti. „Ništa što se dogodilo punih tjedan dana ranije nije moglo opravdati Alexovo ubojstvo od strane ICE-a 24. siječnja.“
CNN je ranije izvijestio da je Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio na intenzivnoj njezi, imao susret s agentima otprilike tjedan dana prije smrti te da je bio poznat saveznim vlastima. Prema izvorima CNN-a, zadobio je slomljeno rebro kada ga je skupina saveznih policajaca oborila na tlo dok je prosvjedovao protiv njihova pokušaja privođenja drugih osoba. Nije jasno odnosi li se taj događaj na incident snimljen kamerom The News Movementa. DHS je u priopćenju naveo da „snage reda DHS-a nemaju evidenciju o tom incidentu“.
Jedan stanovnik Minneapolisa rekao je lokalnom mediju da je vidio prosvjednika kako nogom razbija stražnje svjetlo vozila ICE-a te kako ga agenti obaraju na tlo 13. siječnja, dok su se promatrači ICE-a i prosvjednici sukobljavali sa saveznim agentima.
„Bio je to stvarno snažan udarac“, rekao je muškarac, Andy Larson, za Sahan Journal.
Dodatna snimka koju je Larson podijelio na internetu prikazuje događaj iz još jednog kuta: Pretti je već na tlu, ispod agenata. Vidi se kako se pokušava pridignuti i razgovara s agentima, prije nego što je naposljetku nogom gurnut prema većoj skupini prosvjednika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare