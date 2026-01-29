VIDEO / Nova snimka Alexa Prettija: Sukobio se s ICE-om 11 dana prije ubojstva

Na snimci koju je objavio digitalni portal The News Movement vidi se kako Pretti viče na agente i nogom udara stražnje svjetlo njihova vozila dok se oni udaljavaju. Agenti se zatim zaustavljaju, izlaze iz vozila i obaraju Prettija na tlo. Incident u Minneapolisu traje svega nekoliko sekundi, nakon čega se Pretti ponovno podiže. Na snimci se čini da ima pištolj zataknut za pojas, no nije jasno jesu li agenti to primijetili. Agenti mu ne oduzimaju oružje, nego se udaljavaju. Nije poznato što se dogodilo neposredno prije ili nakon snimljenog događaja.