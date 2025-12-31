Nove modrice na ruci Trumpa ponovno pokreću pitanja o zdravlju američkog predsjednika

Nove modrice na ruci Donalda Trumpa ponovno su potaknule pitanja o njegovu zdravstvenom stanju, gotovo godinu dana nakon što je postao najstariji predsjednik koji je položio prisegu. Tijekom prošlotjednih događaja, 79-godišnji Trump viđen je s promjenom boje kože na nadlanici lijeve ruke, uz staru modricu na desnoj, koja je prisutna već mjesecima, piše CNN.
Pojava nove modrice dodatno otežava objašnjenje Bijele kuće da su modrice posljedica čestog rukovanja i redovitog uzimanja aspirina, što može uzrokovati lakše podljeve, prenosi Nova.rs.
Stručnjaci ističu da nema razloga za novu zabrinutost te da je stanje vjerojatno bezazleno i uobičajeno kod starijih osoba. Ipak, upozoravaju da Trumpova nespremnost na transparentnost u vezi sa zdravljem samo pojačava interes javnosti.
Trumpove modrice dio su šireg niza pitanja koja prate njegovo zdravstveno stanje otkako se vratio u Bijelu kuću, na što je posebno osjetljiv jer godinama inzistira na prikazivanju slike osobne vitalnosti. Upravo je na toj temi gradio dio kampanje, potičući sumnje u zdravlje i sposobnost svojega prethodnika Joea Bidena, unatoč maloj razlici u godinama.
Iako Trump ima znatno aktivniji javni raspored, ni njega povremeno nisu zaobišli zdravstveni problemi. Nakon što su se ovog ljeta pojavile fotografije natečenih nogu, Bijela kuća objavila je da mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija – česta pojava u starijoj životnoj dobi.
Bijela kuća nije željela komentirati nove modrice na lijevoj ruci, ponavljajući da se Trump svakodnevno rukuje s više ljudi nego ijedan predsjednik prije njega.
Liječnici koji su analizirali fotografije rekli su da promjena boje na lijevoj ruci vjerojatno nije posljedica rukovanja, ali se može objasniti godinama i uzimanjem aspirina, kao i mogućim drugim lijekovima za razrjeđivanje krvi. Takvi su lijekovi česti i sami po sebi ne predstavljaju razlog za zabrinutost, ali otvaraju pitanje jesu li svi podaci o terapiji javno objavljeni.
Trump već dulje vrijeme ima modrice na desnoj ruci, a pozornost su privukle kada ih je počeo prikrivati šminkom, zavojima i zaklanjanjem ruke od kamera, što je dodatno potaknulo špekulacije.
WH Press Secretary Karoline Leavitt says that Donald Trump's bruised hand is because “the president is literally constantly shaking hands”— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 30, 2025
pic.twitter.com/3QtzoxNx9x
Istodobno s objavom liječenja venske insuficijencije, Trumpov je liječnik izjavio da je predsjednik „izvrsnog zdravlja”. Međutim, jesenski odlazak u bolnicu Walter Reed, drugi put u istoj godini, ponovno je otvorio pitanje zašto je obavljen dodatni pregled. Bijela kuća posjet je nazvala „rutinskim”, a liječnik je kasnije naveo da su snimke kardiovaskularnog i abdominalnog sustava „savršeno normalne”.
Krajem godine pozornost je izazvalo i Trumpovo drijemanje tijekom događaja u Ovalnom uredu, što je Bijela kuća energično demantirala. Ipak, slična scena ponovila se i na sjednici kabineta.
Sada fotografije Trumpove lijeve ruke, koje kruže društvenim mrežama, dopunjuju dojam birača o predsjedniku koji ulazi u osamdesetu godinu života. Povjesničari upozoravaju da će svaki znak slabosti biti pod povećalom javnosti, tim više što Trump sam inzistira na slici neprolazne snage i vitalnosti.
