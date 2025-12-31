Nove modrice na ruci Trumpa ponovno pokreću pitanja o zdravlju američkog predsjednika

Liječnici koji su analizirali fotografije rekli su da promjena boje na lijevoj ruci vjerojatno nije posljedica rukovanja, ali se može objasniti godinama i uzimanjem aspirina, kao i mogućim drugim lijekovima za razrjeđivanje krvi. Takvi su lijekovi česti i sami po sebi ne predstavljaju razlog za zabrinutost, ali otvaraju pitanje jesu li svi podaci o terapiji javno objavljeni.