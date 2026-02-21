Virusni meningitis: Uzrok, simptomi i liječenje bolesti koja može biti posebno teška za djecu

Freepik/Ilustracija

Meningitis je oticanje zaštitne ovojnice mozga i leđne moždine. Virusni meningitis uzrokuju razne vrste virusa, a najčešće su to enterovirus i herpes simplex. Ova se bolest može prepoznati po simptomima kao što su glavobolja, ukočenost vrata, povišena temperatura ili povraćanje.

Virusni meningitis uzrokuju virusi i javlja se niz simptoma koji upućuju da nešto nije u redu. Upravo zato je važno posjetiti liječnika i napraviti dodatne pretrage kako bi se postavila ispravna dijagnoza.

Što je virusni meningitis?

Virusni meningitis je upala moždanih ovojnica uzrokovana virusnom infekcijom.

Virusni meningitis mogu uzrokovati enterovirusi, herpes simplex, Epstein-Barr virus, varicella zoster, zaušnjaci, ospice, virus Zapadnog Nila, zika virus, HIV ili virus gripe.

Virusni meningitis je češći kod male djece nego kod odraslih. Osim virusnog meningitisa i bakterijski meningitis će uzrokovati istu upalu, ali u ovom slučaju su uzrok bakterije i bolest može biti fatalna.

Simptomi virusnog meningitisa

Simptomi virusnog meningitisa se mogu pojaviti iznenada, a oni su:

Simptomi virusnog meningitisa kod djece:

povišena temperatura

povraćanje

ispupčene fontanele na glavi bebe

manjak apetita

pospanost ili problemi s buđenjem

letargija

Nekada se prije samog meningitisa mogu pojaviti simptomi virusne infekcije poput curenja iz nosa, osipa po tijelu ili kašlja.

Pexels

Kako se prenosi virusni meningitis?

Virusi koji uzrokuju virusni meningitis se prenose s osobe na osobu putem kašlja, kihanja, bliskim kontaktom, dijeljenjem hrane ili diranjem kontaminirane površine. U određenim slučajevima se meningitis može dobiti ugrizom zaraženom komarca.

U većoj opasnosti od dobivanja virusnog meningitisa su djeca mlađa od pet godina, osobe sa slabijim imunološkim sustavom i osobe koje su u kontaktu s puno drugih ljudi.

Upravo zato je važno redovito prati ruke ili se udaljiti od osobe koja kašlje.

Kako se tretira virusni meningitis?

Kada se pojave simptomi, potrebno je posjetiti liječnika. Zatim će biti potrebno napraviti dodatne pretrage kako bi se pokazalo radi li se o ovoj dijagnozi.

Pretrage koje je potrebno napraviti su krvna slika, uzorak stolice, bris grla ili nosa, ali i testiranje cerebrospinalne tekućine.

Virusni meningitis se tretira ovisno o virusu koji je uzrok bolesti. Dok se ne sazna prava dijagnoza, osoba može dobiti antiobiotik, zbog sumnje na bakterijski meningitis.

Osim toga, može dobivati lijekove koji će tretirati simptome poput tableta protiv bolova ili kortikosteroida. U većini slučajeva će se virusni meningitis povući sam od sebe za tjedan dana ili dva tjedna. Važno je za vrijeme bolesti piti puno tekućine.

Zaključak

Virusni meningitis uzroukuju razni virusi, a najčešće se javlja kod djece mlađe od pet godina. Mogu se javiti simptomi poput temperature, glavobolje, ukočenosti vrata ili dvostrukog vida.

Važno je posjetiti liječnika koji će na temelju pretraga vidjeti radi li se o bakterijskom ili virusnom meningitisu.

Virusni meningitis najčešće prolazi sam od sebe nakon dva tjedna, uz uzimanje lijekova koji ublažavaju simptome.