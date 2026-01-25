Oglas

Pete Hegseth

Oglasio se Trumpov ministar: "Ovako ih možete izbjeći"

N1 Info
25. sij. 2026. 10:56
Pete Hegseth
REUTERS/Evelyn Hockstein

Američki ministar rata Pete Hegseth objavio je upute kako izbjeći agente ICE-a, odnosno Američke imigracijske i carinske službe, nakon što je jučer u Minneapolisu ubijen muškarac.

U objavi stoji:

1. Nemoj ovdje biti ilegalno
2. Ne napadaj agente ICE-a
3. Poštuj savezne i državne zakone

Donald Trump ICE Pete Hegseth SAD

