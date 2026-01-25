Oglasio se Trumpov ministar: "Ovako ih možete izbjeći"

Američki ministar rata Pete Hegseth objavio je upute kako izbjeći agente ICE-a, odnosno Američke imigracijske i carinske službe, nakon što je jučer u Minneapolisu ubijen muškarac.
Oglas
U objavi stoji:
1. Nemoj ovdje biti ilegalno
2. Ne napadaj agente ICE-a
3. Poštuj savezne i državne zakone
https://t.co/Vf5FLZE5NG pic.twitter.com/UtzBKg72Ps— Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 25, 2026
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 59 min.|
Oglas
Oglas