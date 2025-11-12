vojna baza
"Provokativan plan Pentagona": Vojna baza za 10.000 ljudi nedaleko Gaze?
Američka vojska razmatra izgradnju privremene vojne baze za do 10.000 ljudi u blizini Pojasa Gaze kao dio plana za formiranje međunarodnih stabilizacijskih snaga koje bi nadgledale krhko primirje između Izraela i Hamasa.
Tko će biti američki partner za Međunarodne stabilizacijske snage?
Prema dokumentima koji su ustupljeni Bloomberg Newsu, američka mornarica zatražila je od prethodno kvalificiranih tvrtki da dostave procjene troškova za izgradnju "privremene, samoodržive vojne baze sposobne za podršku 10.000 ljudi i pružanje 10.000 četvornih stopa uredskog prostora tijekom razdoblja od 12 mjeseci".
U zahtjevu, poslanom 31. listopada, navodi se da će lokacija biti "blizu Gaze, Izrael", a tvrtke su zamoljene da odgovore do 3. studenog, izvijestio je Bloomberg, pozivajući se na izvore upoznate s procesom.
Washington već tjednima traži podršku partnera za uspostavu Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) koje bi se sastojale od vojnika iz drugih zemalja, zaduženih za nadzor primirja, suradnju s Izraelom i Egiptom te pomoć u početku obnove razorene enklave nakon više od dvije godine rata između Izraela i Hamasa.
Israeli government spokeswoman Shosh Bedrosian reiterated that no Turkish troops would take part in the International Stabilization Force (ISF) in Gaza. pic.twitter.com/cWIV1sG8lU— TabZ (@TabZLIVE) November 9, 2025
Moguća baza na jugu Izraela
„Kao organizacija za planiranje, američka vojska trenutno surađuje s međunarodnim vojnim partnerima kako bi razvila moguće opcije za stacioniranje međunarodnih trupa“, rekao je glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva Tim Hawkins, naglašavajući da „nijedna američka vojska neće biti raspoređena unutar Gaze“.
Neimenovani američki dužnosnik rekao je za Bloomberg da zahtjev predstavlja ranu fazu planiranja moguće baze na jugu Izraela za buduće stabilizacijske snage. Podsjetio je da je Washington već rasporedio dodatne resurse u regiju nakon što je predsjednik Donald Trump nadgledao potpisivanje primirja, uključujući zapovjedni centar s oko 200 američkih i međunarodnih vojnika na jugu Izraela.
Međutim, Bijela kuća pokušava umanjiti značaj dokumenta. Glasnogovornica Caroline Leavitt rekla je da „nije donesena formalna odluka“ te da se radi o „internom dokumentu koji je sastavila mala skupina ljudi unutar vojske“.
REPORTER: “If Hamas does agree to relinquish power, give it up, cede power to this transitional technocratic government. If that does happen, would the Trump administration then recognize a Palestinian state?”— Fox News (@FoxNews) October 6, 2025
KAROLINE LEAVITT: “I don't want to get ahead of the technical talks… pic.twitter.com/rorC6bOLB8
Takvi zahtjevi, poznati kao Zahtjevi za informacijama (RFI), nisu formalni pozivi na natječaj i ne jamče da će ugovor zapravo biti dodijeljen, ali otkrivaju smjer u kojem razmišlja američka vojska. Ugovor bi navodno uključivao obvezu razvoja "sveobuhvatnog sigurnosnog plana s postupcima za kontrolu pristupa, odgovor na prijetnje, izvještavanje o incidentima i upravljanje masovnim žrtvama".
Bradley Bowman, direktor Centra za vojnu i političku moć pri Zakladi za obranu demokracija, smatra da bi upravljanje logistikom razoružavanja Hamasa zahtijevalo veliku bazu u blizini Gaze, odvojenu od izraelskih vojnih objekata.
Provokativan potez Pentagona
"Takve potrebe mogle bi objasniti opseg planirane baze i postojanje ovog zahtjeva za informacije", rekao je Bowman, dodajući da bi to mogla biti priprema za hitnu operaciju ili proaktivan potez Pentagona kako bi podržao Trumpove napore u Gazi i osigurao temelj za buduće međunarodne snage.
Na pitanje o mogućnosti izgradnje velike američke baze u Izraelu, vojni glasnogovornik potpukovnik Nadav Shoshani rekao je da "nema ništa konkretno za podijeliti", iako je potvrdio da Izrael blisko surađuje s američkim partnerima na "planovima za budućnost Gaze".
Shomrim: SAD planira veliku bazu
Ranije tog dana, izraelska organizacija Shomrim izvijestila je da SAD planira veliku bazu u Pojasu Gaze za praćenje primirja, pozivajući se na izraelske dužnosnike koji su navodno vidjeli preliminarne nacrte.
Prema Bloombergu, tvrtka koja dobije ugovor morat će ponuditi „kompletnu uslugu po sistemu ključ u ruke“, uključujući izgradnju, održavanje, hranu i logistiku za 10.000 ljudi, opskrbu vodom i strujom, odlaganje otpada, praonicu rublja, medicinsku kliniku i pouzdanu komunikacijsku mrežu.
Projekt bi se provodio putem sustava WEXMAC (Worldwide Expeditionary Multiple Award Contract), kojim upravlja američka mornarica i koji se obično koristi za međunarodne vojne projekte. Isti model navodno je korišten u srpnju za ugovor vrijedan 1,26 milijardi dolara za izgradnju velikog šatorskog kompleksa u vojnoj bazi u El Pasu u Teksasu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare