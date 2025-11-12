Takvi zahtjevi, poznati kao Zahtjevi za informacijama (RFI), nisu formalni pozivi na natječaj i ne jamče da će ugovor zapravo biti dodijeljen, ali otkrivaju smjer u kojem razmišlja američka vojska. Ugovor bi navodno uključivao obvezu razvoja "sveobuhvatnog sigurnosnog plana s postupcima za kontrolu pristupa, odgovor na prijetnje, izvještavanje o incidentima i upravljanje masovnim žrtvama".