Ovo je pobjednica predsjedničkih izbora u Irskoj. Neviđen broj nevažećih listića

Ta 68-godišnja bivša odvjetnica, koja je 2016. postala zastupnica i koja kritizira i EU i SAD, dobila je više od 63 posto glasova u odnosu prema 29,5 posto koliko je dobila Heather Humphreys, iz stranke desnog centra Fine Gael koja je dio vladajuće koalicije. Ona joj je bila jedina prava suparnica na tim izborima.