Ovo je žena koja europskoj krajnjoj desnici pomaže osvojiti Bruxelles

"Patriotima bi bilo puno lakše jednostavno glasovati protiv uredbe o povratku", rekla je, budući da se skupina protivi oblikovanju migracijske politike u Bruxellesu i smatra da je to posao nacionalnih prijestolnica. "Ali shvatili smo da će prijedlog ljevice, ako sada ne surađujemo kako bismo stvorili desnu većinu, biti mnogo, mnogo gori."