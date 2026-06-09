MARIEKE EHLERS
Ovo je žena koja europskoj krajnjoj desnici pomaže osvojiti Bruxelles
Marieke Ehlers ima jedan od najvažnijih poslova na europskoj krajnjoj desnici - pretvoriti pokret izgrađen na protivljenju Bruxellesu u snagu sposobnu oblikovati njegove zakone.
Ona je glavna koordinatorica glasovanja (chief whip) skupine Patrioti za Europu (Patriots for Europe), treće najveće političke skupine u Europskom parlamentu, u trenutku kada krajnja desnica igra znatno veću i utjecajniju ulogu i u Bruxellesu i diljem kontinenta.
Ehlers preuzima novu dužnost u trenutku kada je takozvani cordon sanitaire - dogovor centrističkih snaga da krajnju desnicu drže podalje od procesa odlučivanja - uvelike demontiran.
"Mi smo glavna oporba u ovom domu", rekla je Ehlers, nizozemska zastupnica iz Stranke za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, u razgovoru za Politico u svom uredu u Bruxellesu, dan nakon što je 3. lipnja izabrana za glavnu koordinatoricu glasovanja.
Strategija krajnje desnice promijenila se nakon izbora za Europski parlament 2024. Rast Patriota na izborima omogućio je Europskoj pučkoj stranci (EPP), najvećoj političkoj obitelji u Parlamentu, da se za usvajanje zakona osloni na stranke desnije od sebe, zaobilazeći svoje tradicionalne saveznike iz centra, socijaldemokrate i liberale.
Krajnja desnica prepoznala priliku
To je stvorilo glavobolju čelniku EPP-a Manfredu Weberu. Iako su neke frakcije unutar njegove skupine zagovarale bližu suradnju s krajnjom desnicom, Weber se našao pod pritiskom njemačkog kancelara Friedricha Merza, koji je upozorio da Weber "zna da ne želimo tu suradnju" te da će "po potrebi biti posljedica".
"Manfred Weber sada snosi odgovornost za to", dodao je Merz.
Krajnje desne snage, međutim, prepoznale su priliku.
Umjesto da ostanu prosvjedni pokret na marginama Parlamenta, skupine poput francuskog Nacionalnog okupljanja (čiji je Jordan Bardella predsjednik Patriota), Wildersovog PVV-a i španjolskog Voxa ujedinile su se pod zastavom Patriota za Europu. Prihvatile su strategiju kompromisa i izgradnje koalicija kako bi izborne uspjehe pretvorile u zakonodavni utjecaj.
Malo je ljudi pridonijelo toj promjeni više od Ehlers, čiji je zadatak pretvoriti Patriote, koji imaju 84 zastupnika, u pouzdanog partnera za stvaranje parlamentarnih većina.
Patrioti su se udružili s EPP-om oko strožih migracijskih zakona i mjera deregulacije u području zaštite okoliša. Sada žele zaustaviti ukidanje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.
"Postoje neki dosjei u kojima vidimo priliku da ih usmjerimo u smjeru koji želimo... ili pokušavamo biti pragmatični i reći: ako bude lijeve većine, bit će puno gore", rekla je.
"Naš glas više nije besplatan"
Učenje zajedničkog rada zahtijevalo je pažljivo osmišljenu strategiju. U početku su Patrioti namjerno podržavali prijedloge EPP-a "bez da su zauzvrat puno tražili" kako bi dokazali da im se može vjerovati.
"To se promijenilo sto posto", rekla je Ehlers. "Naš glas više nije besplatan."
Ehlers, kojoj je ovo prvi mandat u Europskom parlamentu, ali instituciju dobro poznaje nakon šest godina rada za danas ugašenu krajnje desnu skupinu Identitet i demokracija, bila je u prvim redovima nove pragmatične strategije Patriota.
Predvodila je skupinu u pregovorima o zakonu kojim se želi povećati broj deportacija, jednom od nekoliko ključnih dosjea na kojima je EPP udružio snage s desnim i krajnje desnim strankama.
"Patriotima bi bilo puno lakše jednostavno glasovati protiv uredbe o povratku", rekla je, budući da se skupina protivi oblikovanju migracijske politike u Bruxellesu i smatra da je to posao nacionalnih prijestolnica. "Ali shvatili smo da će prijedlog ljevice, ako sada ne surađujemo kako bismo stvorili desnu većinu, biti mnogo, mnogo gori."
Spremnost na sudjelovanje u političkoj igri Bruxellesa neuobičajena je za skupinu sastavljenu od ideološki raznolikih nacionalističkih stranaka koje uglavnom povezuje želja za vraćanjem ovlasti iz Bruxellesa nacionalnim državama i koje tradicionalno nisu pokazivale velik interes za rad unutar institucija EU-a.
Ipak, Ehlers odbacuje tvrdnju da se strategija krajnje desnice prema Bruxellesu promijenila:
"Sada smo treća najveća skupina i doista možemo mijenjati stvari. Mislim da bi pragmatizam postojao i u ranijim skupinama da je postojala prilika za sudjelovanje."
Suradnja?
EPP tvrdi da ne postoji strukturirani savez ni koordinacija s Patriotima te inzistira na tome da krajnje desna skupina podržava njihove stavove bez ikakve protuusluge.
Ehlers to odbacuje.
"Ako misle da ljudi u to vjeruju, onda su iznimno naivni", rekla je.
Kao primjer navela je zakon o deportacijama, tvrdeći da je EPP prihvatio nekoliko zahtjeva Patriota i druge krajnje desne skupine u Parlamentu, Europe suverenih naroda.
"Oni (EPP) doslovno su čekali da im dam zeleno svjetlo u ime Patriota da će svaka naša nacionalna delegacija podržati prijedlog, jer nam je trebao svaki pojedini glas", rekla je Ehlers.
Stajalište EPP-a jest da želi nastaviti suradnju sa socijaldemokratima i liberalima iz Renewa, ali da neće zazirati od oslanjanja na glasove krajnje desnice kako bi proveo svoj program. Glasnogovornik EPP-a Daniel Köster izjavio je u studenome da je "laž" da su pregovarali s Patriotima.
Za razliku od tradicionalnih koordinatora glasovanja, koji stranačku disciplinu održavaju kroz nagrade i kazne, posao Ehlers jest identificirati pitanja oko kojih se mogu ujediniti različite nacionalne delegacije Patriota, od amandmana na zakone do rezolucija na plenarnoj sjednici.
Drugi važan dio njezina posla jest procjena koliko zastupnika unutar skupine može podržati određene zakonodavne tekstove te prenošenje tih informacija drugim skupinama radi formiranja koalicija.
"Ako želimo da budu spremni surađivati s nama, moramo biti pouzdani i kada je riječ o glasovima koje možemo osigurati", rekla je.
Prema njezinim riječima, zaštitni zid protiv krajnje desnice praktički je nestao u nekim parlamentarnim odborima, uključujući odbore za ustavna pitanja i građanske slobode. Na kraju se sve svodi na pojedince i njihove međusobne odnose.
"Ovisi o tome koga EPP pošalje kao pregovarača, ovisi o tome koga Patrioti pošalju kao pregovarača i o osobnim odnosima", rekla je.
Ehlers tvrdi da je "spremna razgovarati sa svakom strankom" te dodaje da se iza kulisa, "gdje nema kamera i novinara", socijaldemokrati i Patrioti zapravo slažu oko nekih političkih pitanja. Međutim, javno centar-ljevica odbija suradnju čak i kada postoji suglasnost o sadržaju.
"Ali počinjemo, barem na osobnoj razini, primjećivati određene promjene i po tom pitanju."
Skupina socijalista i demokrata (S&D) više je puta odbila otvoriti se prema Patriotima te je pozvala EPP da se ne oslanja na glasove krajnje desnice, nego da pregovara s njima i liberalima.
Dugoročno, Ehlers se nada da bi desna koalicija mogla postati pravilo te čak preuzeti vodstvo u Vijeću i Komisiji, pokrenuvši proces smanjivanja nadležnosti Europske unije i "ograničavanja" ovlasti Bruxellesa.
Izbori za Europski parlament 2029. godine, rekla je, mogli bi biti "trenutak u kojem bi se stvari mogle prelomiti u tom smjeru".
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