Palestinska samouprava pozvala na hitnu provedbu rezolucije UN-a o Gazi

Palestinska samouprava (PA) u utorak je pozvala na hitnu provedbu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a kojom se podržava mirovni plan za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, pozicionirajući se tako nasuprot palestinskoj militantnoj skupini Hamasu.
U izjavi koju je prenijela palestinska novinska agencija WAFA, PA je poručila da je potrebna hitna provedba kako bi se zaštitio narod Gaze, spriječilo raseljavanje, osiguralo potpuno povlačenje izraelskih snaga, omogućila obnova teško oštećenog teritorija i podržalo rješenje dviju država.
Plan Donalda Trumpa poziva na razoružanje Hamasa, skupine koja je suparnik Palestinske samouprave, kao i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga i uspostavu prijelazne uprave kojom će upravljati nezavisni palestinski tehnokrati.
PA je navodno poručila da je spremna surađivati sa Sjedinjenim Državama, Europskom unijom, zemljama s muslimanskom većinom i članicama Vijeća sigurnosti UN-a kako bi se rezolucija provela na način koji ublažava patnje Palestinaca u Gazi, na Zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu.
Put do mira između Izraelaca i Palestinaca mora napredovati i biti utemeljen na rješenju dviju država, navodi se u izjavi i predviđa budućnost u kojoj neovisna palestinska država mirno koegzistira uz Izrael.
Izraelska vlada također se protivi rješenju dviju država, tvrdeći da bi palestinska država ugrozila postojanje Izraela, te je kritizirala PA zbog navodnog promicanja terorizma u Gazi.
