FOTO, VIDEO / Pao zrakoplov u Indiji: Poginuo utjecajni političar i još četiri osobe
Ajit Pawar, zamjenik glavnog ministra indijske savezne države Maharashtra, poginuo je u padu zrakoplova zajedno s još četiri osobe, objavio je nacionalni regulator za civilno zrakoplovstvo.
Zrakoplov, koji je poletio iz Mumbaija, prisilno je sletio i srušio se u zračnoj luci u Baramatiju, izbornoj jedinici Ajita Pawara, kamo je i bio upućen, priopćila je Glavna uprava za civilno zrakoplovstvo (DGCA).
Uzrok nesreće još nije službeno potvrđen. Snimke s mjesta nesreće prikazuju olupinu zrakoplova zahvaćenu gustim dimom i plamenom.
Uz zamjenika glavnog ministra poginula su i dva člana njegova osoblja te dva člana posade.
Pawar je bio jedan od najutjecajnijih političara u Maharashtri, saveznoj državi koja je posljednjih godina svjedočila burnim političkim previranjima i podjelama unutar etabliranih stranaka. I sam Pawar odvojio se od stranke svoga ujaka te sudjelovao u koaliciji koja je upravljala državom zajedno s Indijskom narodnom strankom (BJP) premijera Narendre Modija.
Tuga i šok diljem zemlje
Od trenutka kada je vijest objavljena, političari diljem zemlje izražavaju šok i tugu, piše BBC.
Premijer Modi je Pawarovu smrt nazvao „šokantnom i potresnom“ te ga u objavi na platformi X opisao kao „vođu bliskog narodu“.
„Njegovo razumijevanje upravnih pitanja i predanost osnaživanju siromašnih i obespravljenih bili su posebno vrijedni“, dodao je Modi.
Sanjay Raut iz oporbene stranke Shiv Sena (UBT) izjavio je da je Pawarova smrt „crni dan“ za Maharashtru.
Počast su mu odali i savezni ministar unutarnjih poslova Amit Shah, oporbeni čelnik Rahul Gandhi te brojni drugi političari.
U Maharashtri će biti proglašena trodnevna državna žalost.
Pawar, nećak veterana indijske politike Sharada Pawara, osnivača Nacionalističke kongresne stranke (NCP), bio je iznimno popularan političar, poznat po oštrom političkom instinktu i duhovitim dosjetkama.
Njegova politička karijera trajala je desetljećima, a dužnost zamjenika glavnog ministra Maharashtre obnašao je više puta. Prije nekoliko godina napustio je stranku svoga ujaka zajedno s nekolicinom zastupnika i osnovao vlastitu stranku, koju je indijsko Izborno povjerenstvo kasnije službeno priznalo kao NCP.
U politiku je ušao 1980-ih godina, kada se pridružio ujaku u stranci.
U ranim godinama političkog djelovanja usmjerio se na rad na terenu, gradeći mreže s radničkim sindikatima i lokalnim zadružnim bankama. Njegove komunikacijske vještine i politička pronicljivost omogućile su mu brz uspon unutar stranačke hijerarhije.
Prvi put je izabran u Zakonodavnu skupštinu Maharashtre iz izborne jedinice Baramati 1991. godine. Tijekom godina više je puta ponovno biran iz iste jedinice, što je svjedočilo o njegovoj snažnoj povezanosti s biračima.
Vodio je ključna ministarstva u različitim vladama, uključujući poljoprivredu i financije. Smatran je vještim administratorom i snažnim govornikom, a njegove britke izjave i strastveni govori često su dospijevali u medije i izazivali kontroverze.
Suočavao se i s optužbama za korupciju, koje je odlučno odbacivao. Godine 2009., dok je bio ministar za navodnjavanje, optužen je da je dodjeljivao projekte izvođačima po prenapuhanim cijenama.
Sjena tzv. „afere navodnjavanje“, kako su je nazivali lokalni mediji, pratila je njegovu karijeru sljedećih desetak godina, iako je neprestano poricao bilo kakvu krivnju i nikada nije formalno optužen.
Unatoč tome, ostao je središnja figura politike Maharashtre, a njegova smrt ostavit će veliku prazninu na političkoj sceni.
