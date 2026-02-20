Planinar koji je ostavio djevojku nadomak najvišeg austrijskog vrha osuđen za ubojstvo iz nehaja

Okrivljenik, identificiran kao Thomas P., ostavio je svoju djevojku Kerstin G. izloženu jakom vjetru, a da je nije umotao u deku za hitne slučajeve ili vreću iz razloga koje nije mogao u potpunosti objasniti, kako bi potražio pomoć u skloništu na planini. Oprema je ostala u njezinom ruksaku. Na pitanje zašto je tako postupio, rekao je sudu da je situacija bila posebno stresna.