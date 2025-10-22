Poljaci zaprijetili Putinu, odmah stigao odgovor Kremlja: "Sada su spremni i na terorizam"

Ove izjave dolaze u trenutku kada su napetosti između Moskve i Varšave ponovno porasle. Poljska je jedna od najglasnijih zagovornica Ukrajine u ratu koji traje gotovo četiri godine, a incident s navodnim ruskim dronom koji je u rujnu preletio njezin teritorij dodatno je zaoštrio odnose. Poljska je tada poručila da s partnerima iz NATO-a radi na odgovoru.