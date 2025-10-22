ZAOŠTRAVANJE ODNOSA
Poljaci zaprijetili Putinu, odmah stigao odgovor Kremlja: "Sada su spremni i na terorizam"
Rusija je optužila Poljsku da prijeti terorističkim napadima usmjerenima protiv zrakoplova ruskog predsjednika Vladimira Putina, što predstavlja još jedan znak pogoršanja ionako napetih odnosa između dviju zemalja.
Optužbe su uslijedile nakon izjave poljskog ministra vanjskih poslova, koji je spomenuo mogućnost presretanja i uhićenja ruskog čelnika.
Prema izvješćima ruske državne agencije TASS, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su Poljaci sada spremni sami počiniti terorističke akte.
"Nedavno sam čuo da je poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski prijetio da sigurnost Putinovog aviona neće biti zajamčena u poljskom zračnom prostoru ako bi letio u Budimpeštu na predloženi summit s Donaldom Trumpom."
Lavrov je podsjetio i na, kako tvrdi, odluku poljskog suda koja opravdava teroristički napad na Sjeverni tok, plinovod koji povezuje Rusiju i Njemačku, a koji je oštećen u eksploziji 2022. godine.
"Sada ministar vanjskih poslova kaže da će, ako poljski sud to zatraži, blokirati slobodno kretanje aviona ruskog čelnika", dodao je Lavrov.
Ove izjave dolaze u trenutku kada su napetosti između Moskve i Varšave ponovno porasle. Poljska je jedna od najglasnijih zagovornica Ukrajine u ratu koji traje gotovo četiri godine, a incident s navodnim ruskim dronom koji je u rujnu preletio njezin teritorij dodatno je zaoštrio odnose. Poljska je tada poručila da s partnerima iz NATO-a radi na odgovoru.
Ranije ovog tjedna, poljski šef diplomacije Radosław Sikorski rekao je da ne može jamčiti da zrakoplov Vladimira Putina neće biti prisiljen sletjeti na poljski teritorij ako bi letio na sastanak s Trumpom, kako bi mogao biti uhićen i izručen Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu.
"Nema žurbe"
"Ne mogu jamčiti da neovisni poljski sud neće naložiti vladi da isprati takav avion kako bi osumnjičenika predala sudu u Haagu", izjavio je Sikorski u razgovoru za poljske medije.
Iako se najavljeni susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Budimpešti sada čini propalim, Lavrov je burno reagirao na Sikorskijeve izjave. Odluka da Putin ne putuje u Mađarsku donesena je, prema svemu sudeći, i prije toga. Lavrov je još u ponedjeljak razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, kada je odlučeno da do susreta dvojice predsjednika zasad neće doći.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nema žurbe za održavanje takvog sastanka te istaknuo kako je za to potrebna ozbiljna priprema.
Ova diplomatska previranja dio su šireg konteksta pritisaka na Donalda Trumpa, koji još uvijek traži način kako pristupiti rješavanju rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i europski čelnici optužuju Putina da odugovlači pregovore kako bi mogao nastaviti agresiju, dok se oštro protive bilo kakvim prijedlozima prema kojima bi Kijev trebao prepustiti dio teritorija u zamjenu za mir - prijedlozima koje je Trump povremeno spominjao.
Kremlj je još 2023. reagirao na nalog Međunarodnog kaznenog suda za uhićenje Vladimira Putina, poručivši da Rusija, kao i nekoliko drugih država, ne priznaju nadležnost ovog suda i, sukladno tome, sve odluke ove vrste su ništavne i nevažeće za Rusiju u smislu zakona."
Trump je početkom tjedna izjavio kako i dalje vjeruje da Ukrajina možda može pobijediti Rusiju, ali da sada sumnja da će se to doista dogoditi. Unatoč tome, europski i ukrajinski čelnici nastavljaju ga poticati da ostane čvrsto uz Ukrajinu u ovom sukobu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare