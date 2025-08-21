"Gigantski skandal" trese Poljsku: Europsko tužiteljstvo pokrenulo istragu, Tusk pod pritiskom

Ove optužbe teško pogađaju Tuska. Kao oporbeni lider, on je u predizbornoj kampanji prije dvije godine obećao da će vratiti sredstva iz EU-fonda za oporavak, koja je Europska komisija blokirala zbog kršenja vladavine prava od strane tadašnje vlade, na čijem je čelu bila stranka PiS. Uspio je u tome, iako njegova vlada još nije u potpunosti uspjela obnoviti vladavinu prava i revidirati sve odluke PiS-a, koje nisu u skladu sa zakonima EU-a.