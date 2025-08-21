Oštre kritike oporbe
"Gigantski skandal" trese Poljsku: Europsko tužiteljstvo pokrenulo istragu, Tusk pod pritiskom
EU-fond za oporavak od pandemije koronavirusa je vodeći projekt koalicije lijevog centra Donalda Tuska. Sada desno-konzervativni oporbeni PiS optužuje vladu da je dio sredstava dodijeljen u pogrešne svrhe.
Desno-konzervativna opozicija u Poljskoj našla je novu temu u sukobu s umjereno-liberalnom vladom Donalda Tuska: sredstva iz EU-fonda za oporavak i pomoć malim poduzetnicima u hotelijerstvu i ugostiteljstvu nakon pandemije koronavirusa, navodno su raspodijeljena nenamjenski.
To već dva tjedna tvrde političari najveće oporbene stranke Pravo i pravda (PiS). "Gigantski skandal", napisao je predsjednik PiS-a Jarosław Kaczyński na mreži X. U međuvremenu je i Tužilaštvo EU-a pokrenulo istragu.
Poljskoj ukupno pripada pomoć iz EU-fonda za oporavak od korone u vrijednosti do 59,8 milijardi eura (255,8 milijardi zlota). Ta svota se sastoji od bespovratnih sredstava u iznosu od 25,3 milijarde eura i kredita s niskim kamatama u iznosu od 34,5 milijardi eura. Optužbe oporbe odnose se samo na mali dio ukupnog programa.
Radi se o 1,2 milijardi zlota, od čega je do sada isplaćeno 110 milijuna zlota. Iz tog fonda mali poduzetnici iz sektora hotelijerstva i ugostiteljstva, koji su posebno teško pogođeni pandemijom, trebali su dobiti sredstva koja bi utrošili kako bi bili otporniji na moguće buduće epidemije i krize.
Pomoć za svingerski klub?
Primjeri koji su se prvo pojavili na internetu, a zatim i u medijima povezanima s PiS-om, razljutili su mnoge čitatelje. Prema tim navodima, iz EU-ovih sredstava su financirane jedrilice, saune, solariji, novi uredski namještaj, virtualna streljana, online tečajevi bridža, pa čak i svingerski klub. Navodno su korist imali i pojedinci, povezani s koalicijom premijera Donalda Tuska.
Vlada je, prema riječima Kaczyńskog, uništila državne financije i nije sposobna osigurati budžetske prihode. "Sada vidite što rade s novcem iz fonda za oporavak, koji je trebao služiti razvoju poljske ekonomije", napisao je Kaczyński. "Umjesto ekonomskog poticaja – gigantski skandal: jedrilice, solariji, eventi na otvorenom i aparati za kavu."
Optužbe teško pogađaju Tuska
PiS-ovi političari traže formiranje posebne komisije u tužilaštvu, koja bi istražila aferu. Zastupnik Jacek Sasin je čak podnio kaznenu prijavu – "prije svega protiv Tuska", jer se on "ne može praviti kao da s tim nema ništa". Za potpredsjednika PiS-a Tobiasza Bochenskog, ovo je "najveća afera od demokratske tranzicije 1989."
Ove optužbe teško pogađaju Tuska. Kao oporbeni lider, on je u predizbornoj kampanji prije dvije godine obećao da će vratiti sredstva iz EU-fonda za oporavak, koja je Europska komisija blokirala zbog kršenja vladavine prava od strane tadašnje vlade, na čijem je čelu bila stranka PiS. Uspio je u tome, iako njegova vlada još nije u potpunosti uspjela obnoviti vladavinu prava i revidirati sve odluke PiS-a, koje nisu u skladu sa zakonima EU-a.
Temelj poljskog ekonomskog uspjeha
Bruxelles je liberalno-konzervativnom i proeuropskom premijeru Tusku ukazao povjerenje. Pomoć za koronu postala je okosnica njegovog vladinog programa i temelj poljskog ekonomskog uspjeha u proteklih godinu i pol. "Skandal je uništio imidž Tuskove vlade", piše tjednik "Wprost". "Ono što je trebalo biti njegova snaga, sada je kao kamen oko vrata."
Tusk je reagirao odlučno: "Neću tolerirati rasipanje pomoći za koronu", rekao je premijer. Istaknuo je da prve kontrole nisu otkrile korupciju ili pronevjeru. Radilo se više o "nepažljivom korištenju sredstava", rekao je.
Ministrica ostaje na funkciji
Tusk je najavio da će biti kadrovskih posljedica – ali za sada ministrica za fondove i regionalni razvoj, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, ostaje na funkciji. Ona je članica rukovodstva liberalne stranke Polska2050, bez koje Tuskova koalicija ne bi dobila većinu u parlamentu.
Političarka koja bi na jesen, prema koalicijskom dogovoru, trebala postati zamjenica premijera, navodno je mjesecima znala za nepravilnosti, ali nije željela „praviti dramu od toga". Tusk je komentirao da je „osrednje zadovoljan" njezinim objašnjenjem, ali je istovremeno dodao da njegova strpljivost „još nije pri kraju". Iako je u blažim slučajevima smjenjivao ministre, ovaj put nije pribjegao ostavci ministrice.
Je li PiS odgovoran?
Tusk zapravo odgovornost vidi na stranci PiS, čija je prethodna vlada njegovom kabinetu ostavila "vrlo malo vremena da dodijeli sredstva poljskim firmama". Da bi se to vremenski pravodobno postiglo, ministarstvo, koje vodi Pelczynska-Nalecz, olabavilo je procedure kako bi ljudi što brže dobili novac", rekao je premijer.
Europska komisija je zadržala sredstva iz Fonda za oporavak zbog kršenja vladavine prava pod vladavinom PiS-a, a tek nakon promjene vlasti i s dvogodišnjim kašnjenjem, sredstva su odobrena Poljskoj.
Dodjela sredstava privremeno obustavljena
Ova afera najviše je pogodila hotelijere i ugostitelje. Ministrica Pelczynska-Nalecz je privremeno obustavila dodjelu sredstava. Svi ugovori će biti provjereni u skladu s kriterijima, navodi se u ministarstvu. Postoji i mogućnost traženja povrata dodijeljenih sredstava, ako se utvrde nepravilnosti u već realiziranim ugovorima. Do sada je potpisano više od 3.000 takvih ugovora.
Program za hotelijerstvo i ugostiteljstvo predstavlja samo mali dio fonda za oporavak. Većina sredstava ide za klimatske projekte, modernizaciju željezničkog prometa, energetske kompanije i bolnice. Nakon prenamjene sredstava iz programa urbanog razvoja, trebali bi se financirati i obrambeni projekti. Prema podacima nadležnog ministarstva, do lipnja 2025. potpisani su ugovori, kojima je dodijeljeno više od 60 % budžeta za bespovratna sredstva i više od 33,5 % kreditnih sredstava.
Oglasio se i novi predsjednik Karol Nawrocki. "Poljaci imaju pravo da se ljute kada čuju da se javni novac troši na solarije, saune i jedrilice", rekao je on za televiziju Polsat. „Odgovornost snosi aktualna vlada", naglasio je Nawrocki, koji dolazi iz desnokonzervativnog tabora i ne krije da mu je cilj srušiti Tuskovu vladu – po mogućnosti već i prije regularnih parlamentarnih izbora 2027, prenosi DW.
