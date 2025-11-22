Oglas

brojne štete

Poplave u Albaniji: Jedna žena poginula, stotine stanovnika evakuirane

author
Hina
|
22. stu. 2025. 21:34
poplave albanija - reuters
REUTERS/Florion Goga

U poplavama koje su pogodile Albaniju jedna žena je poginula a stotine ljudi su evakuirane, rekli su u subotu dužnosnici.

Oglas

Tijelo 75-godišnje žene pronađeno je u subotu u Devollu na jugoistoku zemlje nakon višesatne potrage, priopćila je policija.

Ženu, koja je nestala u petak, odnijela je bujica.

Najmanje 200 obitelji je evakuirano od četvrtka zbog poplava koje su nanijele štetu desecima domova, rekao je ministar obrane Pirro Vengu.

"Više od 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta potopljeno je u subotu na jugu zemlje", rekao je on novinarima.

Osim toga, oštećeno je oko 20 mostova, od kojih će neke trebati potpuno obnoviti, dodao je ministar.

Vojska je bila angažirana u operacijama spašavanja i evakuacije, distribuciji hrane te jačanju nasipa i brana.

U subotu je nekoliko stotina kuća bilo bez struje, jer su klizištima odnijeli brojne dalekovode, prema izvješćima medija.

Deseci cesta bili su poplavljeni ili blokirani klizištima.

Teme
Albanija poplave

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ