Zeleni, Ljevica i SPD s nevjericom reagirali na rezultat AfD-a: "Ovo je crni dan za Sasku-Anhalt"

"Na CDU-u je da kaže tko će sada preuzeti odgovornost", rekla je Schwerdtner za javni servis ZDF, referirajući se na moguću buduću vladu koju bi podržala njezina krajnje lijeva stranka. "Mora biti potpuno jasno da neće biti nikakvih promjenjivih većina koje uključuju AfD", nastavila je Schwerdtner.