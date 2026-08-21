Gdje Europa ima najviše vatrogasaca? Hrvatska zauzela drugo mjesto

Riječ je o ukupnom broju vatrogasaca, a podaci ne pokazuju koliko ih je specijalizirano za gašenje šumskih požara. Eurostat vatrogasce opisuje kao osobe koje "sprječavaju, bore se protiv požara i gase ih, pomažu u drugim izvanrednim situacijama, štite živote i imovinu te sudjeluju u akcijama spašavanja". U tu su kategoriju uključeni i šumski vatrogasci, dok dobrovoljni vatrogasci nisu obuhvaćeni.