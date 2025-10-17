Preminuo Ace Frehley, gitarist i suosnivač grupe Kiss

Izdali su 26 albuma. Svi su postali zlatni, a u Sjedinjenim Državama prodali su se u najmanje 500.000 primjeraka, što je najviše u odnosu na bilo koji američki bend. Četrnaest je albuma dobilo platinasti status te se prodalo u milijun ili više primjeraka, premda su neki od njih izašli nakon što je Frehley napustio bend.