Bivši tajkun upozorava
Putinov žestoki kritičar poslao upozorenje Europi: Pripremite se za sljedeći Hladni rat
Bivši naftni tajkun Mihail Hodorkovski za POLITICO je rekao da će Rusiji trebati desetljeća da se oslobodi “imperijalno-vojne naracije” koju Moskva nameće.
Glavni kritičar Kremlja Mihail Hodorkovski upozorio je Europu da se pripremi na dugotrajnu konfrontaciju s Rusijom, bez obzira na to kako se bude razvijao rat Moskve protiv Ukrajine, piše POLITICO.
„Trebali bismo očekivati neku vrstu Hladnog rata koji će trajati barem deset godina“, predvidio je bivši naftni tajkun Hodorkovski ovog tjedna na privatnom događaju u Bruxellesu.
Prema riječima prognanog biznismena, jedino što će u tom razdoblju sprječavati daljnju rusku agresiju na Europu jest Putinovo uvjerenje da Zapad predstavlja vjerodostojnu vojnu prijetnju.
Tijekom Hladnog rata, koji je trajao gotovo pola stoljeća, Sovjetski Savez i Zapad pokušavali su potkopati jedni druge bez otvorenog sukoba u Europi i bez rizika od nuklearnog rata. Najviši europski i NATO dužnosnici danas tvrde da Rusija oživljava politiku iscrpljivanja koristeći hibridne metode ratovanja kako bi destabilizirala Zapad i posijala podjele.
Skeptičan prema dronovima
Hodorkovski, koji je proveo deset godina u Putinovu zatvorskom sustavu i sada živi u Londonu, umanjio je učinkovitost zapadnih sankcija u pritisku na Kremlj, rekavši da one „stvaraju određeni pritisak na rusko gospodarstvo, ali ništa dramatično“.
Skeptičan je i prema ideji da bi dugotrajna ukrajinska kampanja dronovima protiv ruskih rafinerija mogla slomiti Putinovu ratnu mašineriju.
„Čak i najmoćniji dron, pa i raketa Tomahawk, može pogoditi najviše dva hektara,“ objasnio je Hodorkovski, bivši vlasnik naftnog diva Yukosa i nekada najbogatiji Rus.
„Tipično postrojenje u Sibiru obuhvaća oko 1.500 hektara. Šteta koja se nanosi jednaka je kao da nekome stanete na nogu“, rekao je.
Prema njegovu mišljenju, jedini trenutak kada se Putinova vlast realno mogla slomiti bio je tijekom prve dvije godine nakon početka invazije — da je Rusija tada doživjela odlučujući vojni poraz u Ukrajini.
Taj je prozor, kaže, sada zatvoren. Ali je dodao sa smiješkom: „Imamo tradiciju [u Rusiji] da naši diktatori obično odlaze između 70. i 80. godine života.“
Putin je u listopadu navršio 73 godine.
Pritisak iz Kremlja
Prošlog mjeseca ruske vlasti otvorile su novi kazneni postupak protiv Hodorkovskog, optuživši ga da vodi „terorističku organizaciju“ i planira nasilno preuzimanje vlasti uz pomoć ukrajinskih paravojnih skupina.
U priopćenju Savezne sigurnosne službe (FSB) navedeno je još 22 osobe povezane s Hodorkovskijevim Ruskim antiratnim odborom, skupinom oporbeno nastrojenih Rusa u egzilu.
Neki od navedenih već su služili zatvorske kazne u Rusiji ili su bili izloženi prijetnji kaznenog progona zbog svojih političkih aktivnosti, no na popisu su i akademici i poduzetnici.
Hodorkovski je sam proveo desetljeće u sibirskoj kaznenoj koloniji prije nego što je 2013. pomilovan, u procesu koji se naširoko smatrao početkom Putinove kampanje gušenja neslaganja. Iako su optužbe uključivale porezne prijevare i druge financijske zločine, slučaj je prvenstveno smatran političkim upozorenjem kritičarima Kremlja.
Nove optužbe protiv Hodorkovskog i njegovih suradnika stigle su samo dva tjedna nakon što je Parlamentarna skupština Vijeća Europe objavila da će uspostaviti „platformu za dijalog“ s ruskim demokratskim oporbenim snagama.
Govoreći u Bruxellesu, Hodorkovski je rekao da snažna reakcija Kremlja pokazuje „koliko je Putina uznemirila sama ideja da ruske demokratske snage steknu legitimitet, makar i simboličan“.
Hodorkovski uvjeren da će se jednog dana vratiti u Rusiju
Iako osobe koje je FSB naveo već žive u inozemstvu i izvan su neposrednog dohvata Kremlja, nekoliko ih je prijavilo probleme s europskim bankama te strah da bi optužbe za terorizam mogle otežati putovanja zbog mogućnosti izručenja Rusiji.
Hodorkovski je za POLITICO rekao da je uvjeren da će se jednoga dana vratiti u Rusiju nakon Putina, ali je upozorio da će zemlji trebati desetljeća da se oslobodi „imperijalno-vojne naracije“ koja Rusiju prikazuje kao zemlju okruženu neprijateljima i opravdava napade na susjede.
„Moja generacija neće doživjeti dan kada će se rusko društvo vratiti u stanje normalnosti“, rekao je.
Na pitanje smatra li to obeshrabrujućim, Hodorkovski se nasmijao.
„Kad radite u teškoj industriji, naviknete se pokretati procese koji će vas nadživjeti. Od istraživanja nalazišta nafte do proizvodnje može proći i više od 15 godina“, odgovorio je.
„Budućnost mi je jednako stvarna kao sadašnjost — i ona me motivira.“
