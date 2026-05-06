Rusi spremni na odmazdu ako Ukrajinci pokušaju uništiti paradu: Imaju opasan plan

Vladimir Putin zaprijetio je Kijevu najmasovnijim napadom u ratu ako ukrajinski dronovi ometu njegovu veliku vojnu paradu u Moskvi u subotu.
Njegovo ministarstvo obrane upozorilo je civile i diplomate da "odmah napuste grad” ako Volodimir Zelenski cilja događaj na Crvenom trgu, jer bi to izazvalo brzi "masovni odmazdni raketni napad”.
Rusko priopćenje sugerira mogućnost uporabe hipersonične rakete Orešnik, za koju Putin tvrdi da ima razornu moć usporedivu s nuklearnom eksplozijom kada se koristi s konvencionalnim bojevim glavama, piše Daily Express.
Putin je ranije izjavio:
"Ako se nekoliko takvih sustava upotrijebi u jednom napadu odjednom – dva, tri ili četiri sustava – to će po snazi biti usporedivo s nuklearnim udarom.”
Putinov omiljeni list Komsomolskaja pravda danas je izvijestio da Orešnik „također ima nuklearnu konfiguraciju”.
Prijetnja iz Kremlja pojavila se usred očite zabrinutosti u Moskvi da poboljšane ukrajinske sposobnosti s dronovima i projektilima predstavljaju ozbiljnu opasnost.
Prema jednom izvješću, mauzolej sovjetskog osnivača Vladimira Lenjina na Crvenom trgu mogao bi poslužiti kao sklonište za VIP uzvanike na godišnjoj Paradi pobjede, kojom se obilježava godišnjica Hitlerova poraza, u slučaju ukrajinskog napada.
Putin je proglasio jednostrani prekid vatre tijekom petka i subote kako bi zaštitio svoju paradu. Zelenski je naznačio da će provesti sličnu mjeru od ponoći u utorak, ali da će odgovoriti „simetrično” ako Putin ne bude poštovao primirje.
Ranije je provocirao Putina sugerirajući da bi „ukrajinski dronovi” mogli „letjeti iznad ove parade”. Zlokobno upozorenje ruskog ministarstva obrane navodi da će ono „poduzeti sve potrebne mjere kako bi osiguralo sigurnost” parade, koju tradicionalno organizira Putin.
"Ako režim u Kijevu pokuša provesti svoje kriminalne planove za ometanje proslave 81. obljetnice pobjede u Velikom domovinskom ratu, Oružane snage Ruske Federacije pokrenut će masovni odmazdni raketni napad na središte Kijeva.
Upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i zaposlenike stranih diplomatskih misija da odmah napuste grad.”
Smrtonosna raketa Orešnik upotrijebljena je dvaput u napadima na Dnipro i Lavov, iako je navodno u oba slučaja bila opremljena inertnim ili lažnim bojevim glavama.
Rusija je smanjila opseg parade zbog zabrinutosti od mogućeg napada te je razmatrala korištenje Lenjinova mauzoleja kao potencijalnog „hitnog skloništa za glavne uzvanike”, prema Telegram kanalu VChK-OGPU, koji ima veze sa sigurnosnim službama.
