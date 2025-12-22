Kao glavni poslužitelj za srebrninu, osumnjičeni je bio zadužen za pohranu, održavanje i vođenje evidencije posuđa koje se koristi na službenim predsjedničkim događanjima i za protokolarne goste. Tužiteljstvo je istaknulo da su inventurne liste koje je vodio upućivale na to da je planirao dodatne krađe. On i njegova dva suučesnika izvedeni su pred sud prije četiri dana, a početak suđenja zakazan je za 26. veljače sljedeće godine.