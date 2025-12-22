Pod sumnjom da je iz službenih prostora otuđio vrijednu srebrninu i porculan te ih pokušao prodati putem interneta, uhićen je jedan od ključnih zaposlenika zaduženih za predsjedničko posuđe u Elizejskoj palači.
Riječ je o glavnom poslužitelju za srebrninu, a on je jedan od trojice osumnjičenih u aferi koja je uzdrmala rezidenciju francuskog predsjednika. Procjenjuje se da ukupna vrijednost nestalih predmeta doseže oko 40.000 eura.
Policija je prošlog tjedna privela osumnjičenog i dvojicu navodnih pomagača, nakon što je glavni nadzornik u palači prijavio nestanak dijela inventara, među kojima su se nalazili i predmeti koji se smatraju dijelom nacionalne kulturne baštine.
Takvi predmeti se ne nalaze u slobodnoj prodaji
Većina ukradenih komada potječe iz prestižne manufakture porculana Sèvres, koja je u državnom vlasništvu još od 1759. Istraga je pokrenuta kada su djelatnici te tvornice prepoznali pojedine predmete na internetskim platformama za prodaju, uključujući Vinted, prenosi Guardian.
Istražitelji navode da je na korisničkom računu osumnjičenog na Vintedu bio ponuđen tanjur s oznakom "Francusko ratno zrakoplovstvo", kao i pepeljare s pečatom "Sèvres Manufactory", predmeti koji se u pravilu ne nalaze u slobodnoj prodaji. Tijekom pretrage njegova stana, automobila i službenog ormarića pronađeno je oko stotinu različitih predmeta, među kojima su porculan iz Sèvresa, skulptura Renéa Laliquea, Baccaratove čaše za šampanjac te bakreni lonci.
Kao glavni poslužitelj za srebrninu, osumnjičeni je bio zadužen za pohranu, održavanje i vođenje evidencije posuđa koje se koristi na službenim predsjedničkim događanjima i za protokolarne goste. Tužiteljstvo je istaknulo da su inventurne liste koje je vodio upućivale na to da je planirao dodatne krađe. On i njegova dva suučesnika izvedeni su pred sud prije četiri dana, a početak suđenja zakazan je za 26. veljače sljedeće godine.
Do tada im je određen sudski nadzor, uz zabranu međusobnog kontakta, pristupa aukcijskim i prodajnim platformama te obavljanja profesionalnih dužnosti. Svi zaplijenjeni predmeti vraćeni su u Elizejsku palaču, što predstavlja povoljniji ishod nego u nedavnom slučaju Louvrea, gdje nakon dnevne pljačke u listopadu i dalje nedostaju krunski dragulji vrijedni oko 88 milijuna eura. U toj istrazi uhićene su četiri osobe.
Ova afera samo je jedan u nizu slučajeva krađa koji su posljednjih mjeseci pogodili ugledne francuske kulturne i državne institucije. U rujnu su lopovi opljačkali Prirodoslovni muzej u Parizu, iz kojeg je nestalo šest grumena zlata procijenjenih na oko 1,5 milijuna eura, kao i muzej porculana u Limogesu, gdje je ukraden kineski porculan vrijedan 6,55 milijuna eura. U listopadu je, pak, iz muzeja Maison des Lumières u Langresu nestalo oko 2000 zlatnih i srebrnih kovanica, čija se vrijednost procjenjuje na približno 90.000 eura.
