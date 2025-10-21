Oglas

PRELIMINARNA ISTRAGA

Smrtonosna nesreća u Portugalu: Poznati razlozi pada uspinjače u kojoj je poginulo 16 osoba

author
Hina
|
21. lis. 2025. 07:15
uspinjača, Lisabon
AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Kabel koji je pukao u smrtonosnoj nesreći uspinjače u Lisabonu prošlog mjeseca nije zadovoljavao potrebne specifikacije, prema preliminarnom izvješću istrage.

Oglas

Vrsta kabela koja se koristi od 2022. nije bila certificirana za prijevoz putnika ni prikladna za uspinjače, priopćio je u ponedjeljak Ured za sprječavanje i istraživanje zrakoplovnih i željezničkih nesreća (GPIAAF).

Šesnaest osoba je poginulo, a 21 je ozlijeđena, od kojih neke teško, u nesreći 3. rujna. Uspinjača Gloria, koja u svom trenutnom obliku datira iz 1914., sastoji se od dva žuta vagona koji se naizmjenično uspinju i spuštaju pomoću sustava protuutega.

Na dan nesreće, jedan vagon se spuštao strmom cestom Calçada da Glória kada je iskočio iz tračnica u zavoju i udario u zgradu.

Završno izvješće o uzroku nesreće očekuje se unutar godine dana.

Ova uspinjača jedna je od najpopularnijih turističkih atrakcija Lisabona, ali ju svakodnevno koristi i lokalno stanovništvo. Izgrađena u Njemačkoj u 19. stoljeću, uspinjača prevozi oko tri milijuna putnika svake godine.

Nikada prije nije bilo ovakve nesreće ni na jednoj od tri lisabonske uspinjače.

Teme
lisabon nesreća portugal uspinjača

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ