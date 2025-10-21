Smrtonosna nesreća u Portugalu: Poznati razlozi pada uspinjače u kojoj je poginulo 16 osoba

Kabel koji je pukao u smrtonosnoj nesreći uspinjače u Lisabonu prošlog mjeseca nije zadovoljavao potrebne specifikacije, prema preliminarnom izvješću istrage.
Vrsta kabela koja se koristi od 2022. nije bila certificirana za prijevoz putnika ni prikladna za uspinjače, priopćio je u ponedjeljak Ured za sprječavanje i istraživanje zrakoplovnih i željezničkih nesreća (GPIAAF).
Šesnaest osoba je poginulo, a 21 je ozlijeđena, od kojih neke teško, u nesreći 3. rujna. Uspinjača Gloria, koja u svom trenutnom obliku datira iz 1914., sastoji se od dva žuta vagona koji se naizmjenično uspinju i spuštaju pomoću sustava protuutega.
Na dan nesreće, jedan vagon se spuštao strmom cestom Calçada da Glória kada je iskočio iz tračnica u zavoju i udario u zgradu.
Završno izvješće o uzroku nesreće očekuje se unutar godine dana.
Ova uspinjača jedna je od najpopularnijih turističkih atrakcija Lisabona, ali ju svakodnevno koristi i lokalno stanovništvo. Izgrađena u Njemačkoj u 19. stoljeću, uspinjača prevozi oko tri milijuna putnika svake godine.
Nikada prije nije bilo ovakve nesreće ni na jednoj od tri lisabonske uspinjače.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
